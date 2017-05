Entregaron 17 móviles a la Policía de Esperanza

El ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro, y el vicegobernador, Carlos Fascendini, entregaron el pasado sábado 17 camionetas nuevas a la jefa de la Unidad Regional XI, directora general de Policía Stella Maris Nuñez, las que serán destinadas al patrullaje en las localidades de Santo Domingo, La Pelada, Progreso, San Jerónimo del Sauce, Franck, San Carlos Centro, San Carlos Sur, San Carlos Norte, Empalme San Carlos, Matilde, Pilar, Felicia y Esperanza.El acto se realizó en la UR XI, en la ciudad cabecera departamental, y contó también con la presencia del senador Rubén Pirola, la intendenta local, Ana Meiners, el jefe y subjefe de Policía de Santa Fe, director general José Luis Amaya, y director general José Pérez, respectivamente, autoridades locales de Las Colonias, representantes legislativos, provinciales y ministeriales, entre otros.Al dirigirse al público, Pullaro indicó que esta “es la primera entrega que llevamos adelante este año en la provincia de Santa Fe con una nueva licitación”, y agregó que no fue al azar haber elegido al departamento Las Colonias para dar el nuevo equipamiento: “sabemos de las dificultades que tuvimos el último tiempo acá y que tuvo la jefa de la Unidad Regional, se vivieron momentos difíciles que sacuden a la institución policial y al Estado en su conjunto y que hacen que nosotros tengamos que tomar medidas ejemplificadoras”.Pullaro ratificó que “trabajamos todos los días para tener mejores niveles e índices de seguridad en la provincia y entendimos que este trabajo es en conjunto con la policía de Santa Fe para jerarquizar el rol de la institución en la sociedad”. Además, el ministro de Seguridad enfatizó que “acompañamos y respaldamos a los policías que trabajan correctamente”.El titular de la cartera provincial también agradeció especialmente a una ciudadana esperancina: “a la señora de Bonfanti le agradezco profunda y honestamente su presencia aquí, usted es una víctima de la inseguridad y para nosotros es muy importante siempre dialogar con ustedes, escucharlos y darles respuesta”.Por su parte, el vicegobernador santafesino destacó que tras el pedido de presidentes comunales y comisarios se cumple con “la necesidad de contar con equipos adecuados a las zonas rurales, porque muchas veces se proveían autos cuando el requerimiento es de camionetas, que son más aptas para la tarea policial en esos lugares”.Fascendini ratificó que “estamos trabajando desde el Gobierno de la provincia, desde la decisión que ha tomado el gobernador Miguel Lifschitz desde el primer día, de reforzar el presupuesto en materia de seguridad, que es uno de los más importantes”.A su turno el senador por el departamento Las Colonias, Rubén Pirola, destacó que la entrega de las nuevas camionetas “es muy importante y tienen que ver con una respuesta a los vecinos de cada una de nuestras comunidades, 17 sobre 37 que manifiestan siempre su inquietud vinculado a la seguridad”.El integrante de la Cámara alta provincial también valoró que “ser escuchados es muy bueno para quienes tenemos responsabilidades políticas, que nuestros vecinos sepan que estamos preocupados y ocupados desde nuestro lugar en dar respuesta”.La jefa de la URXI dijo que “las unidades resultan de gran magnitud ya que permitirán reforzar nuestra labor en post de la prevención del delito, tarea que nos compete y con la cual estamos fuertemente comprometidos”.Stella Maris Nuñez expresó que “en nombre propio y de todos los funcionarios policiales que se desempeñan en la Unidad Regional agradezco al Gobierno de la provincia y al ministerio de Seguridad este valioso aporte que contribuye a jerarquizar el trabajo del personal que se ofrece a la comunidad y a los integrantes de todas las cooperadoras del departamento”.Participaron por el ministerio de Seguridad, el secretario de Coordinación Técnica y Administración Financiera Gustavo Puccini; el subsecretario de Políticas Preventivas, Fernando Peverengo; el director Legal y Técnico Andrés Grenón, representantes de instituciones, vecinos y medios de comunicación.Las 17 unidades entregadas a la Unidad Regional XI forman parte de una nueva licitación realizada por el Gobierno de Santa Fe, a través del Ministerio de Seguridad, que conforma un lote total de 300 camionetas para patrullaje policial, y que se suman a las 240 que fueron adquiridas a finales del año anterior.La gestión se llevó adelante mediante un proceso licitatorio y concluyó con el Decreto N° 0588/2017, contando con una inversión total de $ 157.684.380.De las 300 unidades Okm, 240 son Pick up Chevrolet S10 Cd 4x2 Modelo LS y las 60 restantes son Pick up Volkswagen Amarok 4x4 trendline. Las camionetas son modelo 2017, con equipamiento eléctrico completo, control de tracción y control de estabilidad, control de descenso y ascenso, con caja de sexta y con 200HP de potencia.El ploteo de las nuevas unidades es en color negro, acorde al diseño de la Policía y con vinilos refractarios en sus descripciones blancas. Todas cuentan con barral lumínico y sirena, sistema GPS de localización y por primera vez se les ha instalado un sistema de protección de motor Vigía línea 500.Asimismo poseen barra antivuelco, defensa delantera con iluminación adicional y estribos laterales apoya pie. Están provistas de 5 reflectores de largo alcance y llevan 3 conos de material plásticos con bandas refractarias para utilizar en los operativos de calle.Para la adquisición del equipamiento se dispuso una Comisión Técnica Evaluadora que tuvo la responsabilidad de conformar el pliego, analizar las ofertas y aprobar los prototipos presentados. Dicha Comisión estuvo conformada por tres agentes policiales e igual número de funcionarios del Ministerio de Seguridad.