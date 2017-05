Advierten consecuencias del trazado económico

BUENOS AIRES, 2 (NA).- La CGT advirtió ayer al Gobierno sobre "las consecuencias que tiene este trazado económico", exhortó a gestionar "para todos, si es que se quiere cerrar la brecha social", y remarcó que "el conflicto social no se resuelve con palos y gases".Así se pronunció el integrante del triunvirato de la central obrera, Juan Carlos Schmid, quien ofició como único orador del acto de la CGT en conmemoración del Día del Trabajo que se realizó en el estadio cerrado de Obras Sanitarias en el barrio porteño de Nuñez."Hay aumentos de tarifas y del precio de la canasta básica. También hay un intento de (ponerle) techo a las paritarias. Desde la CGT hubo una actitud de responsabilidad pero no confundan prudencia con resignación", aclaró Schmid en su discurso, quien además defendió a la conducción tripartita que integra de las críticas "por izquierda y por derecha" que recibió.El secretario general y de Dragado y Balizamiento y presidente de la CATT (Confederación de Trabajadores del Transporte) dio un discurso de tono conceptual y político, con críticas a la gestión de Macri, pero que también extendió a toda la clase política."¿Quién puede sostener que con media población con dificultades para llegar a fin de mes se pueda creer en una democracia y en una república? ¿Quién carajo puede sostener que eso es viable en este momento de la historia? Nosotros necesitamos sentirnos ciudadanos plenos, con los derechos que consagra la Constitución pero con los derechos efectivos que se sienten en el bolsillo", planteó Schmid.El dirigente moyanista además pidió "retomar la senda del crecimiento y la justicia social".Hizo también un fuerte llamado a la unidad de la CGT en medio de las inocultables tensiones internas que atraviesa la entidad, que viene de una caliente reunión de Consejo directivo en la que hubo fuertes reproches cruzados entre dirigentes con posturas diferentes, una en favor de mantener el diálogo con el Gobierno y otra que pretende profundizar un plan de lucha.Por otra parte, Schmid criticó la represión de las fuerzas de seguridad en recientes movilizaciones, como la de los docentes cuando quisieron instalar la "escuela itinerante frente al Congreso."Señora ministra de Seguridad, Patricia Bullrich: El conflicto social no se resuelve con palos y gases, si hay conflicto es consecuencia del malestar social", advirtió el sindicalista.En su pedido al Gobierno para que ofrezca canales de diálogo, agregó: "Nosotros formamos parte indefectiblemente de la solución. Nosotros cuando actuamos enriquecemos el debate de la agenda pública".También amplió sus críticas al resto de los partidos, al señalar que "hay una falta de imaginación y de iniciativa de la clase política para ofrecer una solución a esta situación".De esta forma, en el peor momento de su relación con el Gobierno, la CGT ratificó sus reclamos, los mismos que derivaron en el primer paro general contra la gestión macrista, realizado el 6 de abril pasado.La gestión de Macri congeló el vínculo con la CGT tras aquella huelga y busca seguir un esquema de reuniones sectoriales con distintos gremios, por separado, algo que fue criticado por Facundo Moyano: "Negocian por sector para deslegitimar al conjunto del movimiento obrero, al que el Gobierno eligió como enemigo", se quejó al ingresar al acto.Además de Schmid, concurrieron al acto su par en la conducción tripartita Héctor Daer; el secretario gremial de la CGT, Pablo Moyano (Camioneros); el anfitrión José Luis Lingeri (Obras Santarias); Andrés Rodríguez (UPCN); Amadeo Genta (Municipales porteños); Rodolfo Daer (Alimentación); JulioPiumato (Judiciales); Abel Frutos (Panaderos); Omar Plaini (Canillitas); Sergio Romero (UDA), Facundo Moyano (Peajes), Víctor Santa María (SUTERH), Juan Pablo Brey (Aeronavegantes) y Jorge Sola (Seguros).En cambio, sorprendió la ausencia del integrante del triunvirato, Carlos Acuña, hombre cercano al gastronómico Luis Barrionuevo.A su vez, siguió el acto desde la primera fila el exsecretario general de la CGT Hugo Moyano.Antes del discurso de Schmid, el anfitrión Lingeri dio unas palabras de bienvenida y debió mediar entre el cruce de cánticos entre los afiliados de la UOCRA y los de Camioneros, quienes mantienen una histórica rivalidad: "No estamos en una puja de organizaciones, estamos en un acto en homenaje almovimiento obrero", terció el veterano sindicalista.