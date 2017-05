Macri: el "sistema de empalme" y citó a Perón

BUENOS AIRES, 2 (NA). - En el Día del Trabajo, el presidente Mauricio Macri anunció ayer la puesta en marcha del "sistema de empalme" para sustituir planes sociales por empleo subsidiado, en el marco de un acto del Partido Fe y las 62 Organizaciones Peronistas en el microestadio de Ferro, donde además citó al general Juan Domingo Perón."Todos sabemos que después de la crisis 2001 quedó mucha gente excluida y estuvimos de acuerdo en que el Estado le tendiera una mano. Aquel que recibió un plan, lo pensó en términos de ´por un tiempo hasta que consiga trabajo´... Pero pasaron mucho años y siguen en la misma situación", señaló Macri.Sobre el escenario y acompañado por el sindicalista rural Gerónimo "Momo" Venegas y buena parte de su Gabinete, el Presidente sostuvo que con este programa "todos los que tengan esos planes puedan entrar a trabajar sin perder el plan y las empresas pueden incluir lo que perciban del plan en su salario y facilita que lo puedan contratar"."¡Vamos a crear trabajo para todos los argentinos!", prometió Macri, que además sostuvo que desde agosto pasado se crearon 82 mil nuevos puestos de empleo formal, aunque esa cifra "es sólo el comienzo", ya que hace falta "ponerle un cero mas".El llamado "sistema de empalme" entre planes sociales y el empleo registrado privado se publicaría este martes en el Boletín Oficial: la iniciativa de reconvertir los planes en trabajo formal, para lo cual el Estado, en vez de subsidiar a un desempleado o a un empleado informal, buscará subsidiar una parte del salario convencional mientras dure la prestación.En el acto por el Día del Trabajo, además, Macri se rodeó de un puñado de gremios que desconoce la legitimidad del triunvirato de la CGT, en una jornada marcada por los actos y movilizaciones sindicales y políticas con fuertes reclamos al Gobierno por la marcha de la economía.De hecho, tras las elogiosas palabras de bienvenida de Venegas, el Presidente le agradeció la invitación y recibió aplausos y vivas de los presentes cuando parafraseó a Juan Domingo Perón, en un escenario a tono."Hay un elemento central que un señor nos dijo hace muchos años: que la estrella polar de un país tiene que ser la productividad y ese señor fue Juan Domingo Perón. Y también dijo que cada argentino tiene que producir al menos lo mismo que consume... ¿Nosotros lo podemos hacer no es cierto? ¡Podemos hacer mucho mas que eso!", arengó ante la militancia.En su discurso, Macri dijo además que "no hay nada más importante" en su gestión que "lograr trabajo para todos los argentinos" y aseguró que "todas las decisiones" que tomó desde que asumió al frente de la Casa Rosada fueron con ese objetivo."El cambio ya comenzó y recorre la Argentina, aunque hay mucha gente que no lo puede sentir, y va a incluir a todos los argentinos", prometió el jefe de Estado, que además fue muy duro hacia sus antecesores y advirtió: "No va más el país de la ventajita, de la patota, de comportamientos mafiosos... No hay más dueños de la Argentina. La Argentina es de todos los argentinos y no me voy a bancar a ninguno que me quiera pasar por delante, no me voy a bancar ningún mafioso".