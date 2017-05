Mástil: no estaría listo para el Día de la Bandera

El día jueves, se dio a conocer que la Municipalidad de Rafaela ya cuenta con el proyecto definitivo para la reconstrucción del mástil que se encontraba frente a la Jefatura de Policía y que cayera como consecuencia de la tormenta del pasado 1 de enero.Mariana Nizzo, secretaria de Desarrollo Urbano, encargada del proyecto, comentó a "Algo dirán" (Radio Galena, 94.5 Mhz) que tendrá forma de "telescopio", porque habrá secciones y se irá achicando hacia la punta del mástil. "Habrá una 'mini-plaza cívica' alrededor del mástil y ya tiene su proyecto. Ahora lo tiene Obras Públicas para empezar a presupuestar la explanada, de la cual nos haremos cargo", dijo. Recordemos que los materiales y la mano de obra del mástil los donarán privados."El Intendente también me preguntó para cuándo estará listo. Tenemos que coordinar con Obras Públicas, porque va a empezarse con un cerco de obra. La idea sería que en no más tarde de un mes se arranque con la obra. Hay mucha ansiedad por esto", dijo Nizzo, aunque afirmó que "está casi descartado" que pueda estar listo para el Día de la Bandera. "Esa era la idea. La tenemos como objetivo, pero vamos a ver si llegamos", completó.Recordemos que el mástil se reubicará, dado que el lugar en donde se encontraba no podrá seguir siendo la base, aunque se reutilizará en el proyecto general. Y se unirá el nuevo mástil (se construirá más cerca de la entrada al Cine) con el busto del General Belgrano que se encuentra en el cantero.