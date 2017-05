Valtteri Bottas y su primer triunfo en F1

El finlandés Valtteri Bottas logró su primera victoria en Fórmula 1 en el Gran Premio de Rusia, en su cuarta carrera como piloto de Mercedes.Tras salir desde el tercer lugar, Bottas ganó por delante de las Ferrari del alemán Sebastian Vettel -firme líder del campeonato- y el de su compatriota Kimi Räikkönen."¡Valió la pena esperar! He necesitado un poco de tiempo", bromeó Bottas, de 27 años, quien se sumó esta temporada el equipo alemán en reemplazo del vigente campeón Nico Rosberg."Necesité más de 80 carreras -exactamente 81-", señaló, agradeciendo a su escudería, "sin la que no hubiera sido posible lograrlo".Bottas dijo en el podio que "quiero seguir la estela de sus compatriotas campeones del mundo", en referencia a Keijo "Keke" Rosberg (1982), Mika Häkkinen (1998 y 1999) y Raikkonen (2007).Desde el primer Gran Premio de Rusia en el autódromo de Sochi, en 2014, solamente las Flechas de Plata se han subido al primer escalón del podio."Perdimos la carrera en la salida, pero era el día de Valtteri. Lo intenté todo y pensé que habría una oportunidad en la recta final, pero acabé perdiendo. No importa, igual estoy muy feliz", reconoció Vettel.El español Fernando Alonso (McLaren - Honda) no tomó la salida al no poder completar la vuelta de formación por un problema de potencia en su motor.Con su coche parado, Alonso se bajó y caminó por el trazado ruso sin nadie alrededor. Es la primera vez que el campeón del mundo en 2005 y 2006 con Renault no toma la salida en una carrera desde el Gran Premio de Estados Unidos en 2005.1º Valtteri Bottas (Mercedes), en 1h28m08s743; 2º Sebastian Vettel (Ferrari) a 617 milésimas; 3º Kimi Räikkönen (Ferrari) a 11s000; 4º Lewis Hamilton (Mercedes) a 36s320; 5º Max Verstappen (Red Bull) a 1m00s416; 6º Sergio Pérez (Force India) a 1m26s788; 7º Esteban Ocon (Force India) a 1m35s004; 8º Nico Hülkenberg (Renault) a 1m36s188; 9º Felipe Massa (Williams) a 1 vuelta y 10º Carlos Sainz Jr. (Toro Rosso) a 1 vuelta.Sebastian Vettel 86 puntos; Lewis Hamilton 73; Valtteri Bottas 63; Kimi Räikkönen 49; Max Verstappen 35; Daniel Ricciardo y Sergio Pérez 22; Felipe Massa 18; Carlos Sainz Jr. 11 y Esteban Ocon 9.Mercedes 136 puntos; Ferrari 135; Red Bull 57; Force India 31; Williams 18; Toro Rosso 13; Haas 8 y Renault 6.12, 13 y 14 de mayo, Gran Premio de España, en Catalunya.