Triunfazo de la Crema en Bahía

Atlético de Rafaela no baja los brazos. En ningún momento. Fecha tras fecha da muestras que quiere quedarse en primera como sea. Lo hizo en Bahía, donde ganó un partidazo que si bien había comenzado favorable, se le volvió adverso y se quedó con tres puntos de oro.

El domingo, la “Crema” ganó un duelo vital para mantener sus aspiraciones de permanencia. En Bahía Blanca, el equipo conducido por Juan Manuel Llop, último en la tabla de promedios, se impuso 2 a 1 a Olimpo, un rival directo en la lucha por no descender.

Jugando con uno menos desde el minuto 36, por la expulsión del paraguayo Paredes, Atlético le puso fin a la racha de cinco cotejos sin poder sumar de a tres (acumulaba cuatro empates y una caída) y logró un triunfazo para continuar alimentando la ilusión de todos de quedarse en la máxima categoría del fútbol argentino.

El conjunto ‘albiceleste’ se puso en ventaja en la primera etapa por un gol de Fernando Luna, a los 27 minutos. Seis minutos más tarde, Carlos Rodríguez (de cabeza) encontró la igualdad para el ‘Aurinegro’. En el segundo tiempo, a los 11m, el goleador de Atlético Gabriel Gudiño volvió a poner en ventaja a la ‘Crema’. Ahora, el exLibertad de Sunchales suma 7 tantos en Primera.

A pesar de la desventaja numérica, Atlético no se achicó y superó a su rival en las acciones de juego. Incluso contó con un penal en la etapa inicial que Gabbarini le tapó a Leandro Díaz.

A pesar del 2-1, Atlético de Rafaela sigue último en el fondo de la tabla de promedios, pero descontó puntos directos a Arsenal que perdió (también a Olimpo) y evitó que los de Bahía salgan de los puestos de abajo, manteniendo intactas las ilusiones de quedarse en Primera.



EL DESARROLLO DEL PARTIDO



Quien haya visto los primeros quince minutos de partido no habrá entendido cómo Olimpo, habiendo generado tantas opciones de gol, no haya podido ganar.

Seguramente mucho tuvo que ver la actuación del arquero Lucas Hoyos, con dos tapadas estupendas, pero también la de Lucas Pittinari, quien se hizo dueño del mediocampo para aguantar la ventaja con diez hombres y distribuir la pelota siempre de manera correcta.

De entrada, a los 19 segundos Rodrigo Caballuci avisó con un remate desde el sector izquierdo del área que Hoyos despejó con esfuerzo. Francisco Pizzini tuvo una oportunidad, a los 12, luego de recibir la pelota tras una salida exigida de Hoyos, pero, con el arco libre, le pegó molestado por un defensor y el remate se fue muy desviado.

Recién a los 20 minutos, Atlético de Rafaela se pudo acomodar en el campo y equilibrar el partido, sobre todo gracias a que Gudiño y Angelo Martino se encontraron más con la pelota.

El quedo del conjunto "Aurinegro" no fue perdonado por la visita, que a los 27 aprovechó una mala salida de Rodríguez desde el fondo, Díaz corrió un pelotazo largo y Luna, con un zurdazo alto, abrió el marcador.

A los 33, luego de un córner desde la izquierda, Rodríguez se impuso en las alturas e igualó el tanteador con un cabezazo que ingresó junto al poste derecho.

Parecía encaminarse el partido para los bahienses, ya que, a los 36, Paredes vio la segunda amarilla y fue expulsado por el árbitro Ariel Penel.

Pero sobre el final de la etapa, Gabbarini le tapó un disparo a quemarropa a Gudiño y en el rebote Díaz probó, pero la pelota dio en la mano de Joel Sacks y Penel sancionó penal. El propio Díaz se hizo cargo de la ejecución, pero Gabbarini se lució otra vez y dejó el empate rumbo al descanso.

Los cambios obligados por la expulsión (ingresó Lucas Blondel, que debutó, por Angelo Martino) y la lesión de Carniello (ingresó Soloa) hicieron que los dirigidos por Juan Manuel Llop salieran a jugar el segundo capítulo bien parados atrás y sin dejarle casi chances a Olimpo, aunque sin resignar el ataque.

Así, a los 10 minutos, Pittinari robó en mitad de cancha y habilitó con un pase largo entre líneas a Gudiño, quien le ganó en la carrera a Cristian Villanueva y volvió a darle la ventaja al visitante con una certera definición por debajo de Gabbarini.

El local equivocó los caminos y se repetía en centros hacia sus delanteros que solo lograban hacer lucir al defensor Gastón Campi y a Hoyos, quienes se impusieron casi siempre.

El local tan solo pudo haberlo igualado a los 13, con un remate bombeado del ingresado Eial Strahman que Hoyos sacó espectacularmente por encima del travesaño.



La síntesis del encuentro:



Olimpo 1 - Atlético de Rafaela 2



Estadio: Roberto Carminatti (Olimpo)

Arbitro: Ariel Penel



Olimpo: Adrián Gabbarini; Joel Sacks (57m Eial Strahman), Yonathan Cabral, Carlos Rodríguez, Cristian Villanueva; Emiliano Tellechea, Jonathan Blanco (66m Martín Pérez Guedes), Lucas Villaruel, Rodrigo Caballuci; Francisco Pizzini y Franco Troyansky (73m Fernando Coniglio). DT: Mario Sciacqua.



Atlético de Rafaela: Lucas Hoyos; Oscar Carniello (46m Facundo Soloa), Teodoro Paredes, Gastón Campi, Mathías Abero; Gabriel Gudiño, Lucas Pittinari, Emiliano Romero, Ángelo Martino (37m Lucas Blondel); Fernando Luna (75m Diego Montiel) y Leandro Díaz. DT: Juan Manuel Llop.



Goles en el primer tiempo: 26m Luna (AR) y 32m Carlos Rodríguez (O).

Gol en el segundo tiempo: 10m Gudiño (AR).



Incidencias en el primer tiempo: 36m expulsado Paredes (AR) por doble amonestación; 44m Gabbarini (O) le atajó un penal a L.Díaz (AR).