Bochas: título Sub 23 para la ARRB

Del 28 al 30 de abril se disputó en la ciudad de Casilda el sexto Campeonato Provincial de Bochas Sub 23 (parejas), donde cumplió una gran labor el representativo de la Asociación Regional Rafaelina, al quedarse con el campeonato. Los jugadores fueron Carlos Acosta, Joan Giordano y Rolando Ledesma, quien ya había alcanzado dicho título en el 2014. Todos militan en el Bochin Club de Susana, siendo el entrenador Atilio Hogrefe.Este triunfo permitió, además, la clasificación directa para representar a la Federación de la Provincia en el Argentino Sub 23 que se desarrollará en Tres Arroyos (Buenos Aires), en el mes de junio.La ARRB viene teniendo en los últimos años importantes satisfacciones. En 2014 campeonato provincial Sub 23; en 2015 subcampeonato nacional Sub 12; en 2016 campeonato provincial Sub 18 y tercero en el Argentino de la categoría; y en este año que transita sus primeros meses campeón Sub 23, nuevamente a nivel provincial.Estos logros son elocuentes del excelente trabajo que hace varios años viene realizando la Asociación y las escuelitas de bochas. Hoy la Rafaelina se encuentra en el podio del ranking a nivel juveniles dentro de la Provincia.