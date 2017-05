Tenis: ranking con pocos cambios

PARIS, 2 (AFP-NA). - El Top 10 de la clasificación ATP de los mejores jugadores de tenis del planeta no cambió este lunes y sigue dominada por el británico Andy Murray, pese al triunfo de Rafael Nadal el domingo en Barcelona. Una semana después de Montecarlo, el mallorquín firmó su décima victoria en la tierra batida catalana, pero sigue quinto, detrás de Roger Federer, que no jugó.Vencedor del torneo de Budapest, el francés Lucas Pouille asciende la 14ª plaza, la mejor clasificación de su carrera. Derrotado en Cataluña en octavos de final por el sorprendente surcoreano Hyeon Chung, el alemán Alexander Zverev (20º, +1) reintegra el Top 20.La mayor progresión en el Top 50 corresponde al joven ruso Karen Khachanov (42º, +14), cuartofinalista en Barcelona a sus 20 años.1) Andy Murray (GBR) 11.870 pts, 2) Novak Djokovic (SRB) 8.085, 3) Stan Wawrinka (SUI) 5.695, 4) Roger Federer (SUI) 5.125, 5) Rafael Nadal (ESP) 4.735, 6) Milos Raonic (CAN) 4.165, 7) Kei Nishikori (JPN) 4.010, 8) Marin Cilic (CRO) 3.565, 9) Dominic Thiem (AUT) 3.535 y 10) David Goffin (BEL) 2.975. El mejor argentino sigue siendo Juan Martín Del Potro, 33°.