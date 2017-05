Más casos de femicidios

SALTA, 2 (NA). - Una adolescente de 15 años que estaba embarazada y permanecía desaparecida desde el 25 de abril en la ciudad salteña de Orán fue hallada asesinada a puñaladas, según confirmaron fuentes policiales. El cuerpo de Camila Catherine Rodríguez, quien afrontaba el sexto mes de gestación, apareció el sábado a la vera de la ruta 50 totalmente desnudo y con heridas de arma blanca en la zona del cuello.La fiscalía penal 3 de Orán, a cargo de Claudia Carrera, informó que el cuerpo de la víctima fue encontrado por tres niños que se habían internado en un cañaveral a mascar cañas de azúcar.Los menores avisaron a sus padres y estos a la Policía que hallaron el cuerpo de la mujer, a metros de la ruta 50, a la altura de calle Dorrego, frente al barrio Caballito de esa ciudad del norte salteño, donde vivía la chica. Del cuerpo de la menor, según indicaron medios locales, se extrajo un feto de 30 centímetros.RAWSON, 2. - Una adolescente de 13 años murió en el Hospital Zonal de Trelew tras varias horas de agonía a raíz de las heridas sufridas al ser baleada a quemarropa por una mujer en una plaza, a la que había sido convocada a través de Facebook por otra menor de su misma edad. La chica, identificada como Candela González, fue baleada en una plazoleta del barrio Luz y Fuerza, ubicada al norte de la ciudad de Trelew, y por el hecho fue detenida una mujer llamada Jorgelina Domínguez Reyes, de 27 años y su novio de 32.El jefe de la Unidad Regional de Trelew, José Luis Matschke, precisó el lunes que "la información que se brindó desde la unidad de terapia intensiva fue el deceso de la menor, que había ingresado con heridas de suma gravedad al hospital, por lo que ahora se está frente a un cuadro de homicidio que investiga la fiscalía".La menor recibió dos de los cuatro disparos efectuados por la persona que la agredió, uno de los cuales impactó en el omóplato derecho y el otro en la cabeza. Según las primeras investigaciones, la víctima fue citada a través de las redes sociales para resolver algún conflicto pendiente.BUENOS AIRES, 2 (NA). - Familiares y amigos de Araceli Fulles, la joven de 22 años que fue estrangulada y enterrada en una casa de la localidad de José León Suárez, convocaron a una marcha para hoy en reclamo de justicia, al tiempo que continuaron con sus críticas hacia la investigación del caso.La movilización está prevista para las 18:00 en la avenida Márquez y 9 de Julio, en José León Suárez, partido de San Martín.Andrés Orellano, hermanastro de la joven asesinada, señaló: "Hace un mes que empezamos con todo esto de buscar a mi hermana, tratando de encontrarla con vida. Queremos una justicia justa, que no pasen más estas cosas y que la gente que hizo este daño no salga nunca más de la cárcel"."Hay muchas cosas que no se hicieron y, si se hicieron, se hicieron mal. Hubo muchas dudas, sabemos cuáles fueron las cosas se hicieron mal", indicó.En la misma línea, el padre de Araceli, Ricardo Fulles, reiteró sus malestar por la forma en que se desarrolló la investigación y dijo: "Nosotros no somos nadie para la Justicia".