Comienza el Ciclo “Solas. Unipersonales de mujeres”

El Centro Cultural La Máscara anunció el comienzo del Ciclo de Teatro “SOLAS. Unipersonales de mujeres”. Las cuatro obras provenientes de Buenos Aires y Córdoba se presentan los sábados de mayo a las 22 hs.

Las entradas tendrán un valor de $ 120 para la general, y de $ 80 para asociados y estudiantes. La boletería está habilitada de Lunes a Viernes de 18 a 20, y los sábados desde las 21 en el Centro Cultural La Máscara, Constitución 250, TE: 503222. Este evento se realizará con el aporte de la Comisión Municipal para la Promoción de la Cultura.

Luego de transitar por diferentes lugares, Constitución 250 se convirtió en el espacio de La Máscara. Este año el Centro Cultural celebra veinte años de ese lugar propio y único que supieron habitar.

El sábado 6 de mayo a las 22 se presenta “La Chinagueña”, de Buenos Aires. La Chinagueña, cuenta la historia de tres mujeres nacidas en Ojo de Agua, pueblo del sur de Santiago del Estero, cuyas vidas cambian radicalmente con la llegada al lugar de un grupo de migrantes chinos, con sus extrañas comidas, sus músicas hipnóticas, sus vestuarios rutilantes, sus ciencias y sus magias. La vida de estas tres mujeres montaraces se tiñe de pronto con esas cosas de chinos, que poco a poco van minando su resistencia y las incitan a adoptar lo extraño como propio. Bajo la presión de lo nuevo, estas tres mujeres serán afectadas por el cambio, y en un juego de desdoblamientos sucesivos, una surgirá de la otra, como si cada una de ellas fuera la crisálida de la siguiente, un tríptico de mariposas desesperadas que aletean sobre el devastado patio de este inusual rancho de las mutaciones. Actriz: Mariela Acosta. Texto, Dirección y Puesta en escena: Julio Cardoso

Sábado 13 de mayo a las 22 será el turno “Pizarniketas Polígrafas”, de Buenos Aires. En la dramaturgia de este trabajo se devela, en una de sus aristas, un homenaje a Alejandra Pizarnik. También la obra atraviesa las ideas de “género menor”, “fuera de canon”, “lo marginado”, “lo no dicho”, explotando en un mundo minimalista miles de sentidos que sólo el trabajo de polígrafo puede hacer visible. Los juguetes "Made in China", que no funcionan bien, dan cuenta de lo efímero y frágil de lo que nos rodea: una forma de resistencia pizarniketiana a través de los lenguajes plásticos, el juego actoral y la palabra. Un entramado de compromiso político y estético. Dramaturgia y Actuación: Ana Granato. Director: Gastón Santos. Tutor: Alejandro Catalán.

El Sábado 20 de mayo a las 22 tendrá lugar “La Enamorada”, de Córdoba. Una mujer reúne a los cercanos, los invita a tomar una copa, a mirar fotos. Les pide un regalo: silencio. Escuchar. Les cuenta de su madre, de su padre, de su hermano “japonés”. De cómo hacer mermelada, del patio de su casa, de la enamorada del muro. Les pide algo más: antes del final la enamorada le ruega que la lleven con ellos. Autor: Santiago Loza. Dirección: María Belén Pistone. Actriz: Eva Bianco.

Finalmente, el Sábado 27 de mayo a las 22 se exhibirá “Todo verde”, de Córdoba. Una mujer de pueblo nos cuenta sobre cómo conoce a “La Claudia”, una mujer de “mundo”. La Claudia llega al pueblo, llega a su casa, llega a su vida. Se hacen amigas. Le regala un loro, más tarde un cuadrito. Luego se va… “así como vino se va”, y todo queda en silencio, hasta el loro. En escena: Ana Ruiz. Iluminación: Samuel Silva. Asistencia de dirección: Florencia Stalldecker. Dirección: Maximiliano Gallo. Texto: Santiago Loza.