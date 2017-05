Cerca de los play offs

Libertad de Sunchales mantiene con firmeza el sexto puesto de la Conferencia Norte de la Liga Nacional de Básquetbol. El sábado dio otro paso en ese objetivo de llegar a los play offs, con un buen triunfo como local ante Argentino de Junín, en el Hogar de los Tigres, por 76 a 66. Vildoza con 22 puntos y Massey con 15 unidades fueron los goleadores en Libertad.El equipo que dirige Facundo Muller estará recibiendo este miércoles a Hispano Americano de Río Gallegos, a partir de las 21:30.UNION NO PUDO EN VILLA MARIAEn el primer encuentro de la serie semifinal de la Conferencia Norte del Torneo Federal de Básquet 2016-2017, Unión de Sunchales cayó ante Ameghino, en Villa María, por 75 a 48. Este martes (21:30) es el segundo punto. Giletto, con 12 puntos, fue el principal anotador del Bicho Verde.SANTA FE SUBCAMPEONBuenos Aires se consagró campeón en el Argentino Sub 17 de Cañada de Gómez y Totoras, al derrotar al local Santa Fe en la final por 91 a 76 en el gimnasio de Sport Club Cañadense. Eydallin, con 26 puntos, fue el goleador santafesino, mientras que el liberteño Valentín Boscacci no tuvo minutos en cancha.Ruesga, con 24 tantos, se destacó en el campeón. Fue un torneo enorme, con jugadores de jerarquía y que tanto dentro como fuera del rectángulo dejó la vara muy alta desde lo organizativo, ya sea con el trabajo de la Confederación Argentina como el de la Federación de Santa Fe.OTRA CHANCE PARA NOCIONIPor la Euroliga, Real Madrid le ganó el tercer y cuarto juego a Darussafaka por 88 a 81 y 89 a 78 respectivamente, para avanzar al Final Four. Andrés Nocioni no vio minutos en ninguno de los dos partidos. Ahora el conjunto blanco chocará con Fenerbahce en una de las Semifinales. El Real Madrid disputará su quinta Final Four de la Euroliga en estos últimos siete años.