"Poco margen" para metas inflacionarias oficiales

BUENOS AIRES, 2 (NA). - La inflación acumulada y la trayectoria futura esperada delimitan "poco margen" para alcanzar las metas pautadas por el Banco Central, advirtió ayer un informe privado.Según un estudio de la consultora Ecolatina, el promedio mensual de inflación alcanzó 2,1% en el primer cuatrimestre del año, lo cual superó al 1,8% de los últimos cuatro meses del año pasado.En ese sentido, analizó que "la aceleración inflacionaria de 2017 obedeció, fundamentalmente, a la renovada ola de subas en las tarifas de servicios públicos"."Con la inflación acumulada a abril y la trayectoria futura esperada, queda muy poco margen para cumplir con la meta oficial", estimó.De ese modo, señaló que "buena parte de los aumentos significativos de precios fueron impulsados por el Ejecutivo para atender otro de los frentes preocupantes dentro de la economía, el fiscal"."El elevado déficit del sector público y la reformulación de las metas, obliga al gobierno a no desviarse de los objetivos planteados para no jaquear la credibilidad del ´gradualismo´ fiscal", evaluó.El sondeo puntualizó que los subsidios "fueron la variable de ajuste" porque el Ejecutivo decidió no tocar "el gasto social ni la obra pública en un año electoral"."Además del desafío que implica perforar una inflación mensual del 1%, más difícil es pensar que, tras los valores registrados en el primer cuatrimestre del año, dichos guarismos se alcancen de manera inmediata", resaltó.Aclaró que "por el contrario, en un contexto de elevada inercia parece más lógico pensar que la desinflación sea progresiva".La consultora consideró, en ese escenario, que "el Gobierno arrancó el año con el pie izquierdo en materia inflacionaria".