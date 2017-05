Los dueños del loteo Aragno responsabilizan a compradores

El pasado 11 de abril ingresó al Concejo Municipal una nota firmada por Diego, Omar y Liliana Aragno, junto a María Gutiérrez, sucesores de Antonio Aragno, dueños de un terreno en donde se construyeron viviendas y que ha generado una larga polémica. Es que el Municipio afirma que se loteó ese predio sin estar autorizado. Por primera vez, hablaron (o, mejor dicho, escribieron) sus dueños.En la misiva (que también recibieron el Intendente y la Coordinadora de Emprendimientos Privados, Bárbara Chivallero), rechazan "por ser notoriamente improcedente" una intimación realizada el pasado 4 de abril.Allí niegan "haber realizado construcción alguna en el predio", "toda vez que las mismas fueron realizadas por los actuales ocupantes en su carácter de compradores por medio del boleto de compra-venta".Agregan que "los adquirentes compraron conociendo la situación jurídica del inmueble, que no se podía escriturar ni exigir la suscripción de la respectiva escritura hasta que no esté aprobado el referido loteo, en consecuencia, nada debemos destruir". "Al momento de suscribir el respectivo Boleto de Compra-Venta, a cada adquirente se le otorgó la posesión del predio adquirido, en consecuencia, no podemos turbarlos en la posesión que detentan", sostienen.Pero van más allá: "los lotes que se enajenaron por medio de boleto de compra-venta, obedecieron a que existe un loteo frente a los lotes objetos de la presente intimación, donde la Empresa Provincial de la Energía ha bajado la luz a sus actuales ocupantes (o sea, ha proveído de los elementos e infraestructura necesaria para que puedan contar con dicho servicio), situación esta que necesita de la pertinente autorización municipal, desconociendo los firmantes los motivos por los cuales se les otorgó el servicio eléctrico a sus actuales ocupantes y permitiendo la situación antedicha, creando así una verdadera desigualdad entre personas en idéntica situación".Una vez más, remarcan que los ahora dueños sabían de la realidad de los terrenos: "en ningún momento se los indujo a engaño, ni se les prometió la realización de obras imposibles de realizar por los abajo firmantes, ni ha habido ardid, ni desplazamiento patrimonial alguno para los adquirentes, al contrario, se adquirieron lotes a valores significativamente más bajos que los que se venden en el mercado inmobiliario local". "Estamos asumiendo una obligación que está en cabeza del Ejecutivo Municipal, brindar un sitio donde las personas puedan construir su casa para vivir dignamente, pero ello es imposible, dado a que no se construye el denominado Canal Norte y/o las obras de infraestructura necesarias para que se pueda solicitar el loteo de los solares".También toman declaraciones a la prensa de la Secretaria de Desarrollo Urbano, Mariana Nizzo: "reconoció que los terrenos (...) no son inundables, pero sí las calles aledañas, lo que dificultaría el acceso de los servicios como los de ambulancia, etc, lo que es totalmente falaz, dado que a la calle Luis Maggi, en el sector donde no está pavimentado hasta calle Santos Dumont, está ripiado, lo que contraría el argumento de la citada funcionaria".Por último, solicitan que "se lleven a cabo a la mayor brevedad posible, las obras necesarias" para poder autorizar el loteo.