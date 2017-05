Derrota y eliminación

Se terminó la temporada para Libertad de Sunchales. Es que el Cañonero perdió el sábado sorpresivamente ante Sol de América de Formosa por 2 a 0 en el Plácido Tita y no pudo aprovechar la derrota de Guaraní en Entre Ríos, con lo cual el elenco de Carlos Trullet no pudo avanzar a la próxima instancia, quedando eliminado de la competencia hasta la próxima temporada. Leandro Acuña, a los 31 y 39 minutos de la primera etapa, marcó los goles formoseños. El equipo sunchalense estuvo desconocido en los 45 iniciales. De hecho, en un cuarto de hora, el arquero ya le había tapado un penal a Renzo Riquelme. Los orientados por "Chango" Cravero fueron superiores y se quedaron merecidamente con la victoria, aunque luego, de acuerdo con los resultados que se registraron, los formoseños terminaron perdiendo la categoría. De este modo se acabó la participación aurinegra en la temporada 2016-2017.Estadio: Plácido Tita. Arbitro: Guillermo González (Resistencia).Adelquis Ruffini; Nicolás Guzmán, Luis Ibáñez, Nicolás Del Grecco y Julián Gauna; Gaspar Triverio, Pablo Despósito, Carlos Sánchez y Maximiliano Rolón; Ricardo Acosta y Manuel Bustos. DT. Carlos Trullet.Lucas Acevedo; Juan Amarilla, Diego Villalba, Javier Cano y Leonel Pietkiewicz; Exequiel Filipigh, Claudio Santa Cruz, Aníbal Alarcón y Sebastián Sciorilli; Leandro Acuña y Renzo Riquelme. DT. Daniel Cravero.Primer tiempo: a los 31' y 39’ goles de Leandro Acuña (S).DEPRO 3 – Guaraní 0 y y Sp. Belgrano 1 – Gimnasia 3.Sp. Belgrano 16 puntos; Guaraní 14; Libertad 13; DEPRO y Sol de América 12; Gimnasia CDU 11.: Gimnasia y Tiro de Salta, Unión de Sunchales, Gimnasia de Mendoza, Mitre de Santiago del Estero y Agropecuario de Carlos Casares.ida, sábado 6 de mayo; vuelta, miércoles 10 de mayo: Dep. Maipú de Mza vs. Guaraní AF; Sp. Belgrano vs. San Lorenzo de Alem y Gutiérrez (Gutiérrez) vs. Rivadavia (Lincoln).ida, domingo 14 de mayo; vuelta, sábado 20 de mayo: Def. Belgrano (VR) vs. 16° (Reválida, 2da fase); Sp. Patria (Formosa) vs. 15° (Reválida, 2da fase); Sarmiento de Resistencia vs 14º (Reválida, 2da fase); Unión Villa Krause vs. Altos Hornos Zapla; Villa Mitre vs. Alvarado; Cipolletti vs. Las Parejas; Unión Aconquija vs. Chaco FE y Dep. Madryn vs. Juventud Antoniana.Concepción de Tucumán, General Belgrano de Santa Rosa y Sol de América.Independiente de Neuquén, Deportivo Roca, Ferro de La Pampa, Juventud SL, San Jorge de Tucumán, Desamparados, Libertad, DEPRO y Gimnasia CdU.