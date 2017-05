"En nuestro horizonte otro paro general"

BUENOS AIRES, 2 (NA). - Con duras críticas al Gobierno, Hugo Yasky encabezó ayer el acto de las dos CTA por el Día del Trabajo frente al Congreso, donde hizo un llamado a la "unidad de acción" de los sectores sindicales y advirtió que existe en el "horizonte otro paro general, pero hay que construirlo".

Yasky convocó a la "segunda marcha federal" contra el oficialismo para el próximo 20 de junio y apuntó al presidente Mauricio Macri por su "celebración" junto al sindicalista Gerónimo "Momo" Venegas, en momentos en que -según dijo- el Gobierno busca "poner de rodillas a la clase obrera".

Sin Pablo Micheli, que se encuentra en Cuba, el líder de la CTA de los Trabajadores abogó por la "unidad" sindical de los dos sectores y destacó que "en las bases no hay diferencias" y "nadie pregunta quién es de tal o cual central".

El acto de las dos CTA, que se reunificarían el próximo año, tuvo lugar en la "Escuela itinerante" de los docentes instalada frente al Congreso, con la participación de miembros de Ctera, Suteba, Nuevo Encuentro, Miles, Descamisados, el Partido Comunista, SI, el MTL, el MTD Aníbal Verón, Corriente Patria y el Movimiento Territorial de Liberación, entre otros.

"Claro que hay vasos conductores con los otros actos, con el acto de la CGT. Hay un sólo acto con el que no tenemos nada que nos pueda unir, ese acto de celebración de un presidente que pretende poner a la clase obrera de rodillas", enfatizó Yasky sobre el acto de Macri junto a Venegas en Ferro.

Además, criticó al Presidente por su viaje a Estados Unidos, donde "los empresarios lo alabaron por las reformas" implementadas en el país y se preguntó: "¿Cuáles son esas reformas? ¿Tocarle el culo a los jubilados?".

"Eso se llama un acto fallido. Encima en la puerta de una escuela", bromeó el líder de la CTA de los Trabajadores sobre su último comentario y, ante los aplausos y risas de los presentes, reformuló: "¿Meterle la mano en el bolsillo a los jubilados?".

Según resaltó, existe en el "horizonte otro paro general" como el del pasado 6 de abril, aunque sostuvo que "hay que construirlo" con "unidad de todos los sectores, para que no puedan con el divide y reinaras".

"Es necesario hacer que el mes de marzo quede chico y por eso debemos convocar a la segunda marcha federal en todo el país y llegar el 20 de junio a la Plaza de Mayo con las banderas en alto", subrayó Yasky.