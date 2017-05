Cristina Kirchner: "nada para festejar"

BUENOS AIRES, 2 (NA). - La expresidenta Cristina Kirchner difundió ayer un breve mensaje en las redes sociales por el Día del Trabajo y sostuvo que este año, bajo el Gobierno de Mauricio Macri, no hay "nada para festejar"."1 de Mayo de 2017. Nada para festejar pero sí mucho para entender y sobre todo comprender", señaló la exmandataria en su mensaje, publicado en Twitter y Facebook.Allí, además, Cristina Kirchner publicó un video con un mensaje que había brindado el 13 de diciembre de 2014 por el Día de los Derechos Humanos y la Democracia en la Casa Rosada, en el que había enviado un mensaje a los trabajadores."Si traicionan las banderas, si vuelven a querer restaurar un orden conservador, no voy a ser yo el problema. El problema van a ser los millones de trabajadores que consiguieron trabajo, el problema van a ser millones de jubilados incorporados a sus derechos y los miles de científicos que por primera vez sienten que su país los tiene en cuenta (...) El problema no voy a ser yo,van a ser inclusive algunos de los que hoy no me quieren y que no se dan cuenta que lo que se logró no fue solamente por mérito del trabajo, sino porque hay un proyecto de país que incluye que permite progresar en la vida cotidiana", fue el extracto que difundió la exmandataria de aquel mensaje.