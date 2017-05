Pitrola: "la CGT acompaña el ajuste"

BUENOS AIRES, 2 (NA). - El diputado del Frente de Izquierda Néstor Pitrola sostuvo ayer que la Confederación General del Trabajo (CGT) "sigue acompañando el ajuste" del presidente Mauricio Macri, al tiempo que cuestionó la modalidad del acto por el 1 de mayo dispuesto por la conducción de esa central obrera.Mientras que la CGT realizó en Obras Sanitarias un acto cerrado para afiliados, el Frente de Izquierda convocó a una concentración en Plaza de Mayo con participación del llamado "sindicalismo clasista" y trabajadores independientes."La plaza de hoy es una plaza de lucha que busca que el trabajador se ponga en pie contra el ajuste, un gran contraste con el acto cerrado, encapsulado, chiquito de la CGT, que de algún modo pretende cancelar el año después del paro del 6 de abril", aseguró el referente bonaerense del Partido Obrero en declaraciones a radio Futurock.Consideró que el formato del acto, "con derecho de admisión y entrada previa" tiene que ver con las internas que tiene en vilo a la central obrera entre los sectores conciliadores y ciertas bases que exigen medidas más drásticas contra el Gobierno."Este acto chiquito con derecho de admisión y entrada previa es para evitar que se maten entre ellos adentro del acto", destacó Pitrola, que citó como antecedente los incidentes que se produjeron en el acto público del 7 de marzo, luego de que el triunvirato pospusiera el anuncio de la fecha del paro general.Según aseveró el dirigente troskista, la huelga general del 6 de abril pasado fue el desenlace no deseado que definió la conducción cegetista ante la presión y el "escrache" público que sufrieron el 7 de marzo, y que sirvió como válvula de"desahogo" de la bronca en las bases, y no como el comienzo de un "plan de lucha"."Ellos no quieren más ´lola´, lo dijo uno de los triunviros, (Carlos) Acuña, muy ligado a Luis Barrionuevo. El paro del 6 de abril para ellos era un paro de desahogo, una característica clásica de una burocracia sindical agotada como canal de lucha", concluyó.