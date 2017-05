El Papa sobre el diálogo en Venezuela

"No dejan de llegar dramáticas noticias sobre la situación en Venezuela y los enfrentamientos que se agravan, con numerosos muertos, heridos y detenidos", lamentó ayer el Pontífice al recitar en la Plaza San Pedro el Regina Coeli, la oración que por 50 días sustituye al tradicional Ángelus luego de Pascua.

El Papa Francisco considera que el conflicto en Venezuela, en parte, se ha agudizado porque la oposición de ese país no acepta el diálogo que ha facilitado el Vaticano con cuatro expresidentes iberoamericanos.

Durante una rueda de prensa durante el viaje de retorno de Egipto al Vaticano, el Sumo Pontífice dijo que pese a la intervención de la Santa Sede bajo pedido de los cuatro expresidentes que sirvieron como facilitadores "la cosa no resultó".

"No resultó porque las propuestas no eran aceptadas y sé que ahora están insistiendo (...) yo creo que tiene que ser con condiciones muy claras. Parte de la oposición no quiere esto. Es curioso, la misma oposición está dividida", respondió Francisco al periodista Antonio Pelayo.

Memora Diario registrado que los acompañantes del diálogo en Venezuela: Martín Torrijos, expresidente de Panamá; Leonel Fernández, expresidente de República Dominicana; José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente de gobierno de España; y Ernesto Samper, expresidente de Colombia, han reiterado su compromiso de fomentar las conversaciones entre los sectores políticos y el Gobierno con el objeto de preservar la convivencia pacífica.