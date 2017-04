Historias de proezas y derrotas

- ¡Apúrese, general, o estaremos perdidos!

- No tardarán en alcanzarnos. -¡Por favor, general, debemos escapar a todo galope!

No los miró, ni siquiera un músculo de su cuerpo pareció alterarse. Enhiesto sobre el caballo, las manos sujetando con firmeza las riendas para que marchara al tranco.

- ¡Basta! ¡Chillan como mujeres miedosas!

- Pero... general -tímidamente el oficial procuró un justificativo-. Solo queremos su seguridad. Por eso es conveniente...

- Nunca me asustó el peligro ni me acusaron de cobarde -ahora desvió el rostro hacia el oficial, la mirada tajante, como si quisiera desalojar cualquier duda sobre su actitud-. Esta no es la primera ni tal vez será la última batalla que nos toca perder. Pero creo que ahora, a los noventa años, no puedo hacer lo que no hice nunca: huir.

Resultaba su orgullo, la norma que se había impuesto desde la época en que formaba parte del cuerpo de blandengues: el temple, la defensa del honor, la elección de la muerte antes que claudicar por temor o debilidad.

Repetidas veces le tocó demostrar eso. La primera, junto a López Jordán y Pancho Ramírez, cuando luchó contra el ejército español al mando de Michelena y tuvo la satisfacción de dar el grito de libertad a la provincia de Entre Ríos. Comenzaron a conocer mi nombre. Supieron de mi valentía para enfrentar los hechos más espinosos. Pudo ganarse el respeto y aun la amistad del general Ramírez; militó a sus órdenes por una causa que consideraba justa y noble. Su muerte, plena de un estigma trágico, le hizo perder el rumbo, como si hubiera quedado ciego en el intrincado sendero de las sierras. Ante el pronunciamiento de Mansilla, solo atinó a marcharse de la provincia. En el Estado Oriental charló y charló con Obando, Piriz y otros amigos, tratando de elaborar el mejor plan para invadir Entre Ríos. Sentí el mismo arrebato que once años atrás, cuando desalojamos a los españoles. Esperaba que el éxito premiara todos sus desvelos. El paso del Arroyo del Molino, el ligero combate contra las fuerzas comandadas por el coronel Barrenechea, la frustración de la derrota.

Tampoco se mostró arredrado cuando sus captores lo llevaron ante el gobernador Mansilla. Solo puedo recibir un castigo: el peor. Todos los proyectos convertidos en cenizas y la acechante imagen de la muerte.

- ¿Cuál es la pena que merece por su comportamiento? -la inesperada pregunta del gobernador pareció tener la intención de acorralarlo.

No desvió la vista ni tembló su voz. Profirió la respuesta con la serenidad que tiraba su lanza en cualquier arremetida.

- ¡La pena de muerte!

Sin duda no la esperaba el gobernador. Una leve sonrisa le cruzó el rostro, algo divertido por ese súbito alarde de valor o, más bien, locura.

- Pues bien, soy más generoso que usted -habló con suavidad, marcando cada palabra, como para que lo entendiera perfectamente-. Piriz venía a asesinarme, según estaba convenido entre ustedes, y acaba de ser muerto de un balazo en el corazón por los que le salieron al encuentro. Usted, que debía asesinar a Barrenechea ha sido tomado antes de verificarlo. Como es un crimen que debe castigarse, voy a ordenar que le remachen una barra de grillo para que aprenda alguna vez a respetar un gobierno constitucional.

Hubiera preferido enfrentar un piquete de tiradores antes que ser enclaustrado en una sórdida prisión, inútil todo el tiempo. Debí morderme los labios y golpear los puños contra las paredes. Nada fue suficiente para alcanzar la resignación o la paciencia. A lo largo de varios meses llegó a comprender que para sobrellevar la soledad y el encierro se necesitaba tanta bravura como para el duro trajinar de una reyerta.

Y un día, imprevistamente, el traslado a Santa Fe. No pudo evitar una sonrisa, halagado, al saber el motivo: la cárcel de esa ciudad era más segura que la de Paraná. Consideró que era una cautela excesiva; y esperó una vigilancia tan celosa e inflexible que no le otorgaría el menor respiro. Abrigó el propósito de sublevarse. Testimoniar que sus agallas no eran simple leyenda, no fue necesario, sin embargo; muy pronto escuchó las palabras menos imaginadas a través del gobernador de Santa Fe.

- Tengo una propuesta para usted: su libertad y el mando de doscientos santafesinos.

Tardó unos minutos en reaccionar. Al principio le pareció una burla, una broma increíble, y después, el despliegue de un hábil enredo que era preciso eludir cuidadosamente.

- ¿Y qué debo hacer para conseguir eso?

La voz de Estanislao López adquirió un acento opaco, grave, como la acción que había pensado encomendarle.

- ¡Invadir Entre Ríos y derrocar al gobierno de Mansilla!

- Lo siento, gobernador. Mansilla me ha perdonado la vida. Eso es algo que nunca podré olvidar. Ahora no puedo entrar armado a su territorio y arrancarle el poder. Creo que no sería un modo correcto de pagar mi deuda.

Era agravar la condena. No le importó. No iba a beneficiarse llevando a cabo un hecho que pusiera de manifiesto una conducta mezquina e innoble. Me equivoqué. López me dio otra sorpresa. Tal vez para obtener su amistad o por franca discordia con el gobernador de Entre Ríos: lo dejó libre.

Descontrolado, como una alazán sin domar. Feliz. Despreocupado. Se limitó a peregrinar por las calles de Santa Fe sin premura ni rumbo definido, regocijado por el mero hecho de caminar sin custodia, ejercitando el cuerpo algo entumecido, de nuevo con el ansia de hundirse en el remolino de una disputa. Después, la visita de un oficial del gobierno entrerriano. Todo se presentaba como una celada: el dinero enviado por el general Mansilla para cubrir sus necesidades, el pedido de ir a Paraná, el interés del gobernador en hablar con él. Quedó desconcertado; de pronto tuvo la impresión de ser un raro instrumento que los dos mandatarios utilizaban de acuerdo con sus gustos y conveniencias. No permitiré que nadie piense que por temor o flaqueza no acudo a una cita.

El encuentro resultó completamente distinto del que habían tenido pocos meses antes. Ya él no era un simple prisionero ni el gobernador representaba la recia postura correspondiente a su cargo. Más bien se parecían a dos viejos amigos que luego de largo tiempo gozaban la oportunidad de charlar y evocar recuerdos.

- Ante todo quiero agradecerle la conducta que tuvo en Santa Fe -le expresó el general Mansilla-. Se ha portado como un verdadero caballero.

- Igual que usted al dejar que siga viviendo.

- Ahora deseo tenerlo a mi lado. He resuelto extenderle los despachos de teniente coronel y otorgarle el mando del escuadrón Escolta del Gobierno.

Y eso fue todo. Clara y brevemente. Otra vez la ocasión de montar a caballo y acariciar una lanza y correr cualquier riesgo. No había conocido otro modo para sentirse vital y conferirle a su existencia un hálito de dignidad.

Nuevas bregas. Bajo las órdenes de Lavalleja, Oribe o Urquiza. Sin pausa ni desánimo, probando que la reputación no la había conquistado casual ni gratuitamente sino con vigor y esfuerzo y sangre.

Así pasaron los años y me hice viejo y también seguí luchando como en los mejores tiempos. Fueron estériles los consejos de los demás para retirarse y empezar a disfrutar un justo y merecido descanso. No quiso bajar los brazos. Cuando le costaba mover el cuerpo entorpecido por la vejez y el agotamiento, pedía a sus ayudantes que lo montaran sobre el caballo; entonces, afirmado en los estribos y blandiendo su lanza, se hallaba decidido a iniciar cualquier entrevero y desafiar a los guerreros más apuestos.

- ¡Por favor, general, apúrese!

- ¡Vamos, general, vamos!

No pareció oír las voces imperativas. La vista hacia adelante, al paso del caballo, continuó encabezando la reducida caravana de hombres que, sucios y cansados y con las ropas convertidas en jirones, se alejaban del escenario de la batalla de Los Manantiales.

- ¡Alto!

Los jinetes surgieron intempestivos, desde un pequeño bosque y desde una colina rocosa y desde un cúmulo de arbustos, con una bestial amenaza de armas brillantes al sol.

- ¡Rendición o muerte!

Primero echó una furtiva mirada sobre la cuadrilla enemiga, después observó a sus soldados en cuyos semblantes pudo adivinar una mezcla de duda y reproche, y por último cerró fuertemente la mano en su lanza.

- ¡Soy el general Anacleto Medina! ¡Vengan a tomarme!

El grito estalló prepotente, mientras espoleaba el caballo y levantaba el brazo en señal para movilizar a sus hombres.

Y como había peleado siempre, sin reparo, enfrentó a la partida que cargaba brutalmente sobre él.