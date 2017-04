Diez errores a evitar en una entrevista laboral

El mercado laboral es cada vez más competitivo, por eso Adecco Argentina, filial de la empresa líder en el mundo en consultoría integral en Recursos Humanos, definió una serie de recomendaciones titulada “los 10 errores en los que no hay que caer en una entrevista laboral”.No existe un manual exacto de qué hacer para garantizar al 100% el éxito de una entrevista de trabajo. Si bien ayuda concurrir con CV en mano, es necesario evitar cierto tipo de comportamientos negativos:lo primero que miran los reclutadores antes de conocer al candidato es el horario de llegada, por lo que la impuntualidad mostrará una mala imagen e irresponsabilidad y ya comenzamos con un punto en contra.es necesario adaptar el perfil, currículum y presencia a las características de la vacante que se necesita ocupar, ya que será una ventaja sobre los demás.se necesita contar al menos con una visión general, áreas en las que se desempeña y productos que comercializan. Solo es necesario ingresar a Internet y buscar información sobre la compañía a la cual uno se está postulando.el candidato debe mostrarse seguro y conocer su currículum a la perfección.por más distendida que sea la entrevista, es necesario lucir de manera profesional y evitar las expresiones coloquiales.el lenguaje no verbal es analizado por los reclutadores, por lo que es mejor evitar hacer gestos continuamente, cruzarse de brazos, reclinarse demasiado en la silla o mostrarse frágil.del antiguo puesto, empresa, compañeros o jefe: es inevitable que los reclutadores pregunten sobre trabajos anteriores y siempre es mejor hablar correctamente aunque los recuerdos no sean los mejores.o mentir sobre la vida personal o profesional: un buen consultor sabrá detectar incoherencias en el relato del candidato y su confianza es la base de la empatía.es importante mostrar una imagen profesional en todos los aspectos, ya que el vestuario que se elige puede potenciar o perjudicar el éxito de la reunión.si suenan en la entrevista, puede considerarse como una falta de respeto hacia los reclutadores, por eso es mejor mantenerlos en silencio o apagarlos y no utilizarlos durante la entrevista.