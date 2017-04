5 Trucos para empezar a ahorrar para tu jubilación

No importa la edad que tengas, comenzar a pensar desde ya en tu retiro profesional es imprescindible, y mucho más si nuestro empleador no cuenta con un plan de jubilación. Tal vez tus prioridades sean otras en este momento y quieres ahorrar dinero para hacer un viaje o para irte a estudiar fuera del país.Los cierto es que muchos de los baby boomers, la generación X, la generación Y, y la generación Z no están ahorrando para su jubilación a pesar de que hoy en día se vean muchos cambios a futuro respecto a este tema.Si desde ya te propones trazar un plan para tu jubilación, cuando llegue el momento del retiro no tendrás de qué preocuparte. Lo propicio es que ahorres dinero, en base a tus ingresos, de manera anual y que varíes las cantidades. Si no sabes cómo comenzar, puedes seguir los siguientes consejos.Una vez que tengas un empleo sólido, puedes abrir tu propia cuenta de retiro individual. Puedes enviar cheques regularmente o fijar automáticamente un monto de tu salario.Si estás entre los 20s, lo mínimo que puedes guardar es el 10% de tus ganancias, y si estás entre los 30s debes aumentar la cifra a un 20%. Claro, estos porcentajes dependen también de cuánto percibas al mes.Entre los 30 y 40 años de edad se comienza a pensar seriamente en que ahorrar para la jubilación es un deber. Mientras más cerca estés de retirarte, más alto debe ser el monto de ahorro, así que lo más sensato es que comiences a trabajar en ello desde ya ¿no te gustaría tener una vejez sin preocupaciones?Tienes dos opciones de invertir tu dinero: o buscas un plan de inversión en el banco, o inviertes en un negocio.Si no quieres ningún tipo de estrés en tu vida, dirígete a tu banco de confianza y pide que te asesoren con el mejor plan de inversión que ayude a crecer tu dinero. Lo bueno de estos planes es que puedes retirar el dinero cuando quieras, no es necesario que llegues a la edad de retiro para utilizarlo.Por otro lado, si eres de armas tomar, puedes invertir en algún emprendimiento o en comprar acciones de una empresa. Si el negocio es sustentable y sostenible en el tiempo, podrás garantizar hasta la jubilación de tus nietos.La mayoría de la gente se vuelve loca cuando tiene dinero, gasta en cosas banales, e invierte en cualquier negocio sin haber planificado antes. En fin, cometen muchos errores financieros y al llegar al momento del retiro no tienen nada.La inteligencia financiera es vital desde que comenzamos a trabajar, ya que nos asegura una vida sin carencias y una vejez segura y feliz. Asegúrate de destinar la cantidad correcta de dinero a cada necesidad y de gastar menos de lo que ganas.La única manera de alcanzar una meta, es establecerse objetivos claros. Comienza por los que son a corto plazo y ponle fecha de caducidad.Algunos objetivos a corto plazo que pueden tomar entre 1 y tres años son: ahorrar dinero para comprar un carro, ahorrar para unas vacaciones o crear un fondo de emergencia en caso de que se quede sin empleo.Si hablamos de objetivos a largo plazo, pueden haber algunos que incluso tarden décadas en ser alcanzados como: ahorro para la educación universitaria de sus hijos o para el pago inicial de una casa.Después de tener sus objetivos claros, puede conocer cuánto porcentaje destinar al ahorro de su jubilación.Si no tienes idea de cómo comenzar a ahorrar para tu jubilación, lo más idóneo es que busques un asesor independiente que te guíe.Esta persona te ayudará en todo la planificación y te acompañará durante todo el proceso de ahorro con el fin de que puedas obtener una óptima rentabilidad financieraAhorrar desde temprana edad para la jubilación, es la decisión más inteligente que se puede tomar. No esperes a que llegue el momento del retiro, comienza desde ahora a idear estrategias para asegurar tu futuro.