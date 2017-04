Día del trabajador

Aun cuando ha transcurrido muchísimo tiempo desde el episodio ocurrido en 1886 en la ciudad estadounidense de Chicago, que dio origen a la fijación del 1° de mayo como celebratorio del Día de los Trabajadores, nada menos que 131 años, los problemas en la actualidad continúan existiendo tal como si no hubiese pasado nada en todo ese período. Es que antes, es decir en aquellos comienzos de la organización laboral, el reclamo era para la reducción de la jornada laboral a 8 horas, cuando lo normal de la época era cumplir tareas entre 12 y 16 horas diarias. Hoy esa conquista quedó incorporada, pero la lucha sigue vigente, contra la actividad informal que mantiene las características de explotación, tanto en horas trabajadas como en la remuneración, pero también, y sobre todo, en la dura puja que hay no sólo aquí en la Argentina, sino en todo el mundo, por la conservación de los empleos, que por una serie de circunstancias -políticas, técnicas y económicas- se encuentran desde hace tiempo en retroceso.

Aunque bajo diferentes circunstancias, es válido decir que la historia se repite y que se ha venido reiterando a través del tiempo, pues la de los componentes de la fuerza del trabajo, ha sido una lucha constante, dura, interminable. Muchísimas veces despareja, aunque así y todo fueron enhebrándose conquistas importantes que lograron modificar aquél escenario de sometimiento del pasado, pero que a veces parece querer recobrar fuerza, obligando a nuevas luchas, encrucijadas que se observan con frecuencia.

El trabajador vive hoy tiempos de zozobra, de negativa incertidumbre, tal como viene ocurriendo desde hace algunos años, es decir, desde que la Argentina dejó de crecer, estando el trabajo directamente ligado a la pobreza, siendo sus índices más que elocuentes. El anterior gobierno hasta diciembre de 2015 dejó 29 puntos y fracción de pobres, en tanto que la posterior administración no evitó que se incrementara casi 3 puntos en su primer año, lo que parece haberse detenido en estos últimos meses, aunque los resultados de ser realmente esos, no se vislumbran todavía con la necesaria energía que el deterioro impone.









La situación económica actual se encuentra en un momento delicado a causa de la crisis mundial, algo que afecta también, obviamente, al mercado laboral y que también ha acabado teniendo repercusiones en Argentina, aunque al principio de la crisis no fue de los países más afectados. El trabajo hoy en Argentina pasa, como en la mayor parte del mundo, por un momento delicado que todavía no se sabe cuándo empezará a remontar. La producción ha sufrido cierta desaceleración y existe un freno general en la economía. La creación de puestos de trabajo se ha estancado, incluso en sectores prósperos en este sentido como la construcción y la industria manufacturera. A pesar de todo,el trabajo hoy en Argentina sigue siendo posible, y existen todavía sectores menos perjudicados por la crisis que, aunque con menos ímpetu que hace unos años, siguen avanzando y reportando beneficios, sobre todo en el sector de los servicios.En resumidas cuentas, el trabajo hoy en Argentina vive un cierto estancamiento que, sin embargo, no debe frenarnos ni desanimarnos a la hora de buscar empleo. Es posible, si le ponemos ganas, encontrar un trabajo con contrato de empleado o buscar alternativas para ganar dinero extra. Si ya tenemos un empleo, es más importante que nunca que hagamos lo posible por mantenerlo teniendo en cuenta que, en ciertos casos, es mejor aceptar una reducción de salario que no perder el trabajo definitivamente. Pero si la situación del trabajo hoy en Argentina no nos ofrece seguridad debido a la coyuntura en la que se encuentra, con la crisis mundial de fondo, hay que pensar en positivo y descubrir que es el momento ideal para impulsar nuestra creatividad. En momentos de crisis, sea del tipo que sea, es cuando suele agudizarse el ingenio, y por eso ahora es el momento de buscar alternativas, de colaborar en el impulso del trabajo hoy en Argentina aportando nuestras ideas y comenzando nuestros propios negocios, abriéndonos camino hacia el autoempleo, ya sea abriendo una empresa si disponemos de capital suficiente para ello o desarrollando nuestras aptitudes y habilidades a través de alguna tarea relacionada con el teletrabajo en la que podamos sacar lo mejor de nosotros mismos.El trabajo hoy en Argentina, como en el resto del mundo, no pasa por su mejor momento. Hay que tener esto en cuenta para no perder de vista la realidad, pero no debe suponer motivo para el desánimo. Todo lo contrario. En las situaciones difíciles es en las que debemos hacer acopio de fuerzas y luchar con más ahínco que nunca. Con el tiempo encontraremos, seguro, la manera de trabajar y ganarnos la vida, siempre que no nos dejemos llevar por la apatía. Podemos luchar por un sueño y emprender nuestro propio camino o buscar los huecos en los que todavía es relativamente fácil encontrar empleos en el trabajo hoy en Argentina, como por ejemplo el ya mencionado sector de servicios. Si damos lo mejor de nosotros mismos y ponemos nuestras fuerzas e ilusiones en encontrar empleo, finalmente lo lograremos.