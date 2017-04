En la edición del lunes 3 de mayo de 1999, LA OPINION publicó en la sección interior una colaboración Víctor Hugo Balangero, entonces párroco de San Cristóbal, actualmente párroco de Fátima en Frontera, titulada Bendición en el Día del Trabajador: "Depura las manos que firman pactos tramposos", que a continuación se transcribe:Que Jesús, José y María, quienes trabajaron con sus manos, intercedan y nos acompañen en este rezo al Padre Dios, quien trabajó para entregarnos este mundo que habitamos, para que purifique y bendiga las manos de los hombres de nuestro tiempo y así sigamos colaborando en la edificación del Reino.Purifica, Señor, en primer lugar nues­tras propias manos porque no siempre fueron signos de servicio, solidaridad, unidad, apertura...Rectifica las manos egoístas que nie­gan el trabajo, el pan o la justicia. Limpia las manos de quienes las usan para atentar contra el amor, la pureza, el sexo...Lava las manos de aquellos que las me­ten en la lata y se las ensucian con los suel­dos fáciles, la coima, el acomodo, el soborno...Esteriliza las ma­nos de los que gol­pean, lastiman y ma­tan de muchas mane­ras al prójimo.Abre las manos de los miserables, mez­quinos, avaros, tacaños, egoístas...Depura las manos de quienes firman pactos tramposos o juramentos y promesas que después nunca se cumplen.Convierte las manos represoras que atentan contra la dignidad y los derechos de los trabajadores.Obra justicia con aquellos que son denunciados por habérselos encontrado con las manos en la masa.Sensibiliza las manos y ablanda los co­razones de los dirigentes obreros para que realmente defiendan a sus compañeros y no los traicionen.Quita los guantes de las manos de quie­nes haciendo mal uso del poder generan violencia, corrupción y muerte.Ayúdanos a no lavarnos las manos ante los problemas, las angustias y las dificultades de los demás.Anímanos para tener las manos abier­tas a la posibilidad de dar trabajo, de compartir lo que somos y tenemos.Bendice, Señor, en este día muy especial las manos de todos los trabajadores. Llena por tu bondad y nuestro esfuerzo las manos de los desocupados con el tra­bajo y el pan de cada día.Santifica las manos abiertas de los ge­nerosos y las manos unidas de lossolida­rios.Templa las manos de quienes con cari­ño y sacrificio cuidan a los niños, a losan­cianos, a los enfermos...Ayuda a los que están con las manos extendidas, esperando una changa para llevar un poco de alivio a sus familias.Bendice las manos de las mujeres que no siempre se ven reconocidas y recompen­sadas en sus diarias ta­reas domésticas.Fortalece las manos arrugadas y gasta­das de los ancianos so­los y abandonados. Protege las manos arruinadas por la insalubridad de sus tareas.Justifica las manos gastadas de los pensionados y jubilados que en su gran mayoría reciben sólo miga­jas.Bendice las manos levantadas de los que marchan defendiendo la dignidad y los derechos de los trabajadores o reclamando ante tanta impunidad la justicia y la verdad de muchas hermanas y hermanos.Bendice en este día especial nuestras manos para que tomados de las mismashagamos realidad un mundo más fraterno, solidario, justo, humano y cristiano para todos. Amén.