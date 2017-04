En Rafaela hay desvinculaciones laborales en forma permanente

En el 2016, un total de 13 empresas de Rafaela solicitaron el procedimiento preventivo de crisis ante el Ministerio de Trabajo de la Provincia y en lo que va de este año otras 3 cumplieron el trámite. Se trata de una clara señal de que la caída en la actividad económica repercute en la salud de las empresas y también en su capacidad para sostener el empleo. Las estadísticas corresponden a la Delegación local de la cartera laboral que está a cargo de Esteban Márquez. "Durante el año pasado se ha registrado una significativa baja que impacta en mayor o menor medida en casi todos los sectores productivos. Las perspectivas para el resto del año aún no son claras, pero lo que hemos observado es un proceso continuo de desvinculaciones laborales, muchas veces en común acuerdo, pero no deja de ser que se pierde un empleo", sostuvo Márquez en una entrevista con LA OPINION.Si bien en Rafaela no se registraron conflictos masivos, el funcionario dijo que "la industria es uno de los sectores que más sufrió esta coyuntura adversa, y solo aquellas actividades industriales ligadas al campo han podido mostrar crecimiento". "El comercio también debió achicarse, es lo que vimos en la Delegación, de todas formas creo que gran parte de los empleadores hace un esfuerzo por conservar a sus trabajadores, más aún cuando se trata de personal que tiene una capacitación específica", señaló. "Y cuando hay un procedimiento preventivo de crisis, un mecanismo mediante el cual se pueden aliviar ciertas cargas en las empresas para apoyarlas a superar el mal momento, también hay un esfuerzo de los trabajadores, de los gremios y del Estado", agregó.Por último, Márquez consideró que "las perspectivas en el corto plazo no son alentadoras, y en caso de que finalmente se reactive la economía la recuperación del mercado laboral no es automática, es gradual".