Los empresarios PyME también celebran el Día del Trabajador

Cada año, cuando llega el 1º de Mayo y la conmemoración del Día Internacional del Trabajador se renueva el análisis sobre la situación del mercado laboral y las perspectivas del empleo. Se revisan las estadísticas ligadas a la ocupación y desempeño para luego avanzar en conclusiones. ¿Estamos mejor, igual o peor? es la pregunta que dispara el debate y luego se buscan respuestas a las acciones adoptadas por cada gobierno que impactaron favorable o negativamente en el trabajo.Lo que está en buena medida instalado es que cuando se habla de un trabajador se hace referencia a una persona que está en relación de dependencia.Sin embargo, desde la Cámara de Pequeñas Industrias de la Región (CAPIR) afirman que "todos debemos celebrar este Día del Trabajador, porque todos trabajamos más allá de los roles que cumplimos". El presidente de la entidad, Martín Visintini, junto a los integrantes de la conducción Liliana Ardusso, Maximiliano Toldo y Leonardo Gil remarcaron que "en esta jornada todos debemos celebrar pero también reflexionar"."El Día del Trabajador no se restringe a la figura del empleado de una empresa o de un ente público, trabajadores somos todos más allá del lado del mostrador en el que nos toque estar", sostuvo Ardusso. "Somos todos trabajadores, más allá de que en algún momento, como es nuestro caso, nos toca ser los que conducimos una empresa cualquiera sea su tamaño, Pero no dejamos de ser trabajadores y también es nuestro día", agregó."Por eso es importante celebrar este Día así seas un operario, un empleado o el titular de una micropyme como nosotros.Así que también es nuestro día", subrayan durante una entrevista en la sala principal de reuniones del Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región."Para las Pymes es doblemente especial, porque quienes conformamos Cámara de Pequeñas Industrias de Rafaela y la Región, a lo largo de nuestras historias individuales, empezamos siendo uno solo, y que después se suman el marido o la esposa, los hermanos o los hijos", coinciden.Por su parte, Visintini reconoce que "una de las ventajas en las empresas de nuestra escala es la relación que se construye entre los titulares y los empleados, se genera una relación humana muy sólida y fluida, hay un plano más horizontal donde un grupo de personas desarrollan sus tareas y pierde fuerza esa relación más formal dueño - empleados".Con respecto a sus expectativas por la evolución de la economía, el titular de CAPIR indicó que "la recuperación está demorando más de lo que muchos esperaban o deseaban, pero mantenemos nuestras expectativas favorables, no es el mejor año, pero se trabaja bien".Después hablaron sobre la importancia que las PyMEs busquen ayuda en el entramado institucional de la ciudad para planificar su crecimiento, solucionar problemas, o bien reinventarse. Y tras lamentar la falta de crédito accesible con tasas competitivas, se despiden con un Muy Feliz Día del Trabajador.