Ya tiene fixture definido

Los demás marcadores de la última fecha de la segunda fase del Federal A, Zona Campeonato, fueron estos: Zona A: Mitre 0 - Gimnasia y Tiro 2; Juventud Antoniana 0 - Sp. Patria 1; Unión de Villa Krause 0 - Altos Hornos Zapla 0 y Unión Aconquija 5 - Chaco For Ever 1.

Zona B: Gimnasia de Mendoza 3 - Defensores de Villa Ramallo 1 y Dep. Madryn 1 - Agropecuario 1. El gol del equipo de Carlos Casares fue convertido por el rafaelino Maximiliano Zbun.

Con estos resultados clasificaron Unión Sunchales, Gimnasia Mendoza y Agropecuario de Carlos Casares, al Pentagonal final, para sumarse a Gimnasia y Tiro de Salta y Mitre de Santiago del Estero. El ganador asciende a la B Nacional 2017/2018. Los 4 que no asciendan se sumarán en la 5ta Fase de la Reválida por el segundo ascenso.



EL FIXTURE

Primera fecha (7-5): Mitre vs. Gimnasia y Tiro; Gimnasia y Esgrima vs. Agropecuario. Libre Unión.

Segunda fecha (13-5): Agropecuario vs. Mitre y Gimnasia y Tiro vs. Unión. Libre: Gimnasia de Mendoza.

Tercera fecha (17-5): Unión vs. Agropecuario y Mitre vs. Gimnasia de Mendoza. Libre: Gimnasia y Tiro.

Cuarta fecha (21-5): Gimnasia de Mendoza vs. Unión y Agropecuario vs. Gimnasia y Tiro. Libre: Mitre.

Quinta fecha (28-5): Gimnasia y Tiro vs. Gimnasia de Mendoza y Unión vs. Mitre. Libre: Agropecuario.