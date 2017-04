"Teníamos razón", dicen justicialistas

A partir de los proyectos de comunicación presentados por el bloque Frente Justicialista para la Victoria, por las irregularidades en la extinción del contrato de la autopista Rosario-Santa Fe, el Gobernador decretó suspender dicha recesión y encomienda volver a estudiar el tema para analizar las responsabilidades de cada una de las partes.A partir del decreto que firmó el Gobernador, el diputado Roberto Mirabella declaró que: “el gobernador Lifschitz nos dio la razón, firmó un decreto donde somete a revisión el convenio de extinción de contrato entre el Estado provincial y ARSSA, y encomienda en un plazo de 6 meses a determinar las responsabilidades de cada una de las partes, es decir las responsabilidades de ARSSA y las del Estado” y agregó: “también teníamos razón en que no había intervenido Fiscalía de Estado y ahora sí consideraron necesaria dicha intervención; y la Fiscalía de Estado dice que no se logra justificar la solución a la cual se llegó, es decir de no ejecutar las garantías ni sancionar a las empresas, por lo que entonces sugiere una nueva instancia de análisis de las consecuencias económicas derivadas de la rescisión del contrato, para determinar las responsabilidades de cada una de las partes".Además el legislador rafaelino afirmó que: “Esto determinará si existe algún crédito por parte del Estado o de la firma contratista ARSSA. Con lo cual teníamos razón en todo: que no había intervenido Fiscalía de Estado y que estaba mal la rescisión del contrato por el incumplimiento de la empresa.” Finalmente Mirabella dijo "está claro que se actuó mal y que en esta actuación equivocada hubo un daño y un perjuicio contra la administración pública, con lo cual queremos saber qué va a hacer el Gobernador frente a esto, quiénes son los responsables y cómo se los va a sancionar".