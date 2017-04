Sportivo ante Quilmes en el cierre de la quinta fecha

Con tres partidos se cerrará este domingo, desde las 15:30 (las Reservas a las 14), la quinta fecha del Torneo Apertura de Primera A liguista que se había iniciado el jueves. Lo más destacado del domingo se vivirá en el barrio Barranquitas de nuestra ciudad, donde Sportivo Norte y Argentino Quilmes animarán una nueva edición del clásico de “rieles”. El local tuvo un buen comienzo de campeonato, se mantiene invicto y tratará de lograr un triunfo para alcanzar al “9” en el segundo lugar. Por su parte, el Cervecero llega entonado al encuentro de hoy luego de golear el fin de semana a Atlético luego de un mal inicio y buscará un nuevo éxito para avanzar en la tabla y sumar puntos importantes pensando en el promedio. Durante la semana, la dirigencia de ambos clubes trabajaron conjuntamente con al idea de tener un “clásico sin violencia”. Este encuentro será dirigido por Mauro Cardozo.

En otro de los partidos que se jugará en Rafaela será el que protagonicen Peñarol y Ramona en barrio Villa Rosas con el contralor de Franco Ceballos. El dueño de casa tratará de volver a ganar para prenderse en la lucha por el campeonato, en tanto que la visita aún no ha ganado en el certamen.

Por último, en Ramona, el local recibirá la visita de La Hidráulica de Frontera con el arbitraje de Víctor Colma. Se trata de un duelo de necesitados, ya que ambos aún no han sumado puntos y tratarán de salir del fondo de las posiciones.

Cabe recordar que en el inicio de la jornada, Ben Hur goleó 5 a 0 a a Libertad en el Parque y quedó como único líder con puntaje ideal. En tanto, Atlético y 9 de Julio igualaron 1 a 1 en el clásico rafaelino disputado en el autódromo, mientras que Florida se impuso en Clucellas 2 a 0 ante el alicaído Ferrocarril del Estado, mientras que en Sunchales, Unión había derrotado 2 a 1 a Brown de San Vicente.

Posiciones Primera A: Ben Hur 15 puntos; 9 de Julio 13; Unión 12; Sportivo y Florida 10; Atlético 8; Peñarol 7; Libertad 5; Quilmes 4; Humberto y Brown 2; Ferro 1; La Hidráulica y Ramona 0.



PRIMERA B

Por su parte, este domingo se reanudará la acción, luego del parate del fin de semana pasado, en la Primera B liguista con la disputa de la segunda fecha del Apertura. El organigrama de partidos es el siguiente:

Zona Norte: Tiro Federal vs. Independiente de San Cristóbal (José Rodríguez); Unidad Sancristobalense vs. Ataliva (Silvio Ruíz); Tacural vs. Moreno (Sebastián Garetto) y Roca vs. Aldao (Raúl Cejas).

Zona Sur: Santa Clara vs. Talleres MJ (Javier Simoncini); Atlético MJ vs. Zenón Pereyra (Enrique Calderón); Angélica vs. Vila (Gonzalo Hidalgo) y Josefina vs. Bochazo (Angelo Trucco).



PRIMERA C

Por último, esta tarde se pondrá en marcha la actividad oficial de la Primera C de la Liga en todas sus divisiones con esta grilla de partidos: Bella Italia vs. Susana (Claudio González); Libertad de Estación Clucellas vs San Antonio (Guillermo Vacarone); Villa San José vs. Aurelia (Raúl Rodríguez) y Egusquiza vs San Isidro (Guillermo Tartaglia).