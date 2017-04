Borrando fronteras con la mano

La historias de viajeros que dejan todo para emprender una travesía por el mundo no son nuevas. Pero muy pocas de ellas se hacen sin un transporte fijo o un alojamiento programado. Una de esos casos es el de Juan Villarino. Lo hace sin combi ni micro, sin hotel ni albergue. Sólo confía en la hospitalidad ajena. Hace dedo y se aloja en donde lo cobijen. Y esa es su forma de vida desde hace 12 años, que retrata en su página acrobatadelcamino.com.

Por estos días acaba de llegar de Africa. Previamente ya había estado en Sudamérica, Asia y Europa. La semana próxima pasará por Rafaela. No como parte de su ruta de viaje, sino para dar una charla. Estará en el Complejo Cultural del Viejo Mercado, el miércoles 3 de mayo a las 20, en el marco de la programación "Ciudades".

En diálogo con LA OPINION, este marplatense de nacimiento, se reconoció como un hombre de ciudad fascinado por los sitios alejados de las luces de las grandes urbes. Y anticipó que vendrá a presentar un "caleidoscopio de la vida cotidiana en culturas de las que tenemos más desinformación que información".

En este sentido, dijo que esta es una de las razones por las cuales emprendió el camino: conocer lo que nadie cuenta. La otra, incentivar a la gente a cumplir sus sueños. "Busco motivar a las personas que me leen a hacer lo que les gusta. Busco desactivar las trampas que las personas se ponen a sí mismas, y que terminan viendo como imposible algo que no lo es. Hay una frase que siempre repito y que es: todo sueño nos es dado con el poder para hacerlo realidad", expresó.

Desde hace 7 años, camina junto a Laura, su pareja. Ella también era viajera y escritora, y se sumó a la expedición. Algo que para este ritmo de vida no es muy frecuente. "Así como la cuestión social y la económica pesan al momento de emprender un viaje de este tipo, también el amor es un factor de peso. No es tan fácil con este estilo de vida radical, encontrar a alguien que esté en la misma. Arrastrar a alguien en esto no funciona. Por suerte conocí a Laura que venía del mismo camino", confesó Villarino.

De todas maneras, no le gusta que lo llamen un tipo con suerte por haber podido hacer esto. Por el contrario, asegura que también hubo (y hay) mucho sacrificio. "Tomé una serie de decisiones, dejé un montón de comodidades y me mudé con una mochila, cuando podría haber terminado una carrera de abogacía o la de psicología. Cualquiera de las dos me hubieran dado un trabajo más estable. Esta forma de vida tiene la ventaja que me permite ir y venir a un montón de lugares. Pero la desventaja de que soy un freelance, un bohemio económico. La libertad tiene su sacrificios", agregó.

Habla cuatro idiomas: español, alemán, italiano e inglés. Cada vez que va a un país se anota 150 palabras que sabe va a necesitar y cómo se pronuncian. Con este listado, sale a las rutas a que alguien lo lleve o a buscar un techo para dormir. El asegura que el lenguaje de las hospitalidad es universal.

"Cuando llegué a una aldea en Siria, las personas se peleaban por alojarme. Se disputaban el honor de tener a un huésped en la casa. Es un ritual de calidez humana que me di cuenta que nos faltaba por estos lados. Acá, si hubiera un iraní con turbante caminando por la puerta de tu casa, llamás a la policía. O, cuando menos, lo mirás raro. Ante la misma situación, ellos son más inclusivos. A pesar de todo lo que se dice acerca de lo cerrado de esas culturas, que son fundamentalistas. Viajando un año seguido desde Turquía hasta India, a dedo, donde crucé todos los países de la cultura musulmana, nunca tuve un problema para encontrar quien me diera un techo para pasar una noche", describió el nómada.

En Siria estuvo entre el 2005 y el 2006, antes de que se desatara la guerra. Pero no se sintió ajeno a los conflictos. A Irak y Afganistán los conoció durante la ocupación norteamericana. Ahí tuvo que aprender a moverse para no caer en la línea de fuego.

"Una familia siria me dijo que por haber compartido los alimentos con ellos, sentados sobre la alfombra de la casa, aunque no los volviera a ver, era parte de la familia. Son en esos momentos donde el viaje te vuelve muy sensible a las culturas que te vas exponiendo", agregó.

Haciendo dedo en la ruta, lo han levantado desde monjes budistas hasta boxeadores, jugadores de fútbol, militares, toda la gama posible de profesiones y culturas. Es por eso que, más allá de las diferencias, Villarino sostiene que todo ser humano es capaz de hacer algo bueno por un desconocido.

"A medida que fui viajando, me di cuenta que hay variables que no cambian. Me ha pasado estar en Medio Oriente y ver cómo los judíos odian a los árabes. Y los árabes dicen a la vez, que los kurdos son el problema. Yo estuve con todos ellos mientras estaban vagabundeando. Y se los decía: 'yo estuve con tus enemigos. Y me trataron como me estás tratando vos a mí'. Ese es un poco el mensaje como viajero que he tratado de contrabandear", concluyó.