El Ateneo Popular Arturo Jauretche hizo llegar un comunicado en relación al día del Trabajador, a celebrarse mañana. "Resistimos y resistiremos, hoy y siempre", dice el mensaje que la agrupación quiere hacer llegar y destaca: "131 años de esa resistencia heroica de los compañeros obreros de Chicago y de esa masacre de Chicago. Pero la lucha no empezó hace 131 años, la lucha ha estado presente siempre entre explotadores y explotados. El capitalismo salvaje, el neoliberalismo de hoy, quiere reproducir esa explotación, con mayor técnica, con nombres más bonitos, con el de flexibilización laboral, el de tercerización, el de trabajo por horas, formas de explotación que los trabajadores lamentablemente ya la conocimos.

Todo apunta a construir un gran mercado donde los trabajadores, cual fichas de ajedrez, puedan ser movidos en función de las necesidades de acumulación del capital", dice en una parte el mensaje.

Además destaca que "si bien es necesario reivindicar esta fecha "no tenemos nada para festejar el 1° de mayo pues la situación económica es muy complicada para todos los trabajadores. Se han perdido fuentes de trabajo, hay trabajadores despedidos, suspendidos, con licencias forzadas, cientos de PyMes cerraron y difícilmente puedan abrir. Hay una situación de crisis que se profundiza día a día. Hay un retroceso marcado en cada uno de los derechos conquistados, y que solo se lograron reivindicar a partir de los gobiernos peronistas. Por eso hoy es importante recordar lo que decía Evita a los trabajadores "...no nos vamos a dejar aplastar jamás por la bota oligárquica y traidora de los vendepatrias que han explotado a la clase trabajadora, porque nosotros no nos vamos a dejar explotar jamás por los que, vendidos por cuatro monedas, sirven a sus amos de las metrópolis extranjeras; entregan al pueblo de su patria con la misma tranquilidad con que han vendido el país y sus conciencias...", destacó el mismo.