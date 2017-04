La Municipalidad de Rafaela informa la prestación de servicios municipales por este feriado del 1º de mayo, donde el servicio domiciliario volverá esta noche los residuos no biodegradables.

Por su parte, el Relleno Sanitario estará cerrado hoy mientras que la Estación de Residuos Clasificados tendrá horario normal de funcionamiento de 7 a 19.



DE PATIO, NO

Por ser el quinto domingo del mes no habrá recolección especial de residuos de patio. En este sentido, ningún vecino contemplado en los sectores donde se recolectan los residuos provenientes de la limpieza de patios, debe depositarlos en la vía pública, recomendándose especial atención en el cumplimiento de esta norma.