Nadal venció a Zeballos en semis

BARCELONA, 30 (AFP-NA) - El tenista español Rafael Nadal (Nº 3) buscará el domingo su décimo título en el torneo ATP de Barcelona contra el austriaco Dominic Thiem, que dio la sorpresa este sábado al eliminar al número 1 mundial, el británico Andy Murray. Nadal, actual número 5 del mundo y que ganó el torneo de Montecarlo la semana pasada por 10ª vez en su carrera, derrotó en semifinales al argentino Horacio Zeballos por 6-3 y 6-4.

Para alcanzar la quinta final de la temporada (derrotas en Australia, Acapulco y Miami y triunfo en Montecarlo), Nadal tuvo que derrotar a uno de los pocos jugadores en el circuito con los que no tenía un balance positivo (ahora domina el español por 2- 1) y que le había derrotado en la final del torneo de Viña del Mar (Chile), también en arcilla, en 2013.

El partido entre Nadal y Zeballos no tuvo la intensidad de la primera semifinal y el español apenas necesitó poco más de hora y media para dar buena cuenta de su rival. Un break en la primera manga, en el cuarto juego, y otro en la segunda, en el noveno, con 4-4, le bastaron al defensor del título para mantener su racha en Barcelona, donde nunca ha perdido un partido.

"En semanas así, el que tiene más capacidad para asumir todas las condiciones climatológicas que hemos conocido, que han sido bastantes y distintas, es el que aguanta", declaró al final Nadal en referencia a la lluvia que ha alterado buena parte del programa.

"Yo estoy contento por haber llegado a la final. No son las mejores condiciones para mí. Y ante Zeballos no ha sido nada fácil. Me sacaba de mi lugar, sobre todo en los dos primeros golpes de cada juego, que es cuando me hacía daño", añadió.

En arcilla, su superficie favorita, Nadal tendrá como rival al joven Thiem, de 23 años y llamado a ser una de las futuras estrellas de la ATP, que confirmó su progresión al imponerse por 6-2, 3-6 y 6-4 a Murray tras dos horas y cuarto de juego. En los enfrentamientos directos, Nadal, de 30 años, supera a Thiem por 2-1. El español derrotó a su rival en Montecarlo-2016 y Roland Garros-2014 y el austriaco se impuso en Buenos Aires- 2016.