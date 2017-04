Otra semana sin soluciones

Una semana más de angustia, una semana más de incertidumbre, una semana más de ahogo financiero y económico, una semana más de desprestigio. Cada día, cada hora SanCor Cooperativas Unidas Limitada va erosionándose sin detenimiento, un gigante que no detiene su caída y su potencial derrumbe provoca pánico en nuestra región por las implicancias sociales y económicas que eso traería aparejado.Pasaron días en los que el gobierno no mostró atisbo alguno de colaboración, a pesar que semanas atrás dejó expresa la voluntad de aportar los ya famosos $ 450 millones para desahogar al menos por un rato las estresadas arcas de la láctea. Días en los que el gremio de los trabajadores, Atilra, se puso en el banquillo de los ofendidos y puso como un escudo protector aquello de la “campaña de difamación”, en lugar de discutir lo importante.La Nación como un tutor que quiere poner límites, que se diferencia de un kirchnerismo irresponsable a la hora de gestionar salvatajes sin mediar compromiso alguno que suponga un avance en términos competitivos de la cooperativa.El gremio, absolutamente beneficiado a partir de las decisiones administrativas del gobierno anterior, sin llegar a medir las consecuencias de una presión sindical extrema y, como si fuera poco, dispuesto a dar batalla como una oposición política. Utilizó una rueda de prensa para contestar cuestionamientos internos, denuncias sobre la gestión del sindicato y su sistema de salud. Y cuando tuvo que contestar sobre el “gran” problema que es SanCor tiró la pelota afuera.El gran perdedor de esta puja, en la que se pelea por quién tiene las agallas más grandes, es nuestra zona, en vilo por la situación de miles de familias, en un contexto devastador para el sector tambero. Y sus trabajadores, que están en alerta permanente y con la intención de cortar rutas, como la 34 en Centeno, a la espera que alguien se apiade de ellos.EL RECONOCIMIENTODE LA NACIONHasta ayer no había pronunciamientos concretos, precisos y contundentes de funcionarios nacionales que condicionaban el aporte estatal a la voluntad de Atilra. Pero en las últimas horas se conocieron dichos del ministro de Agroindustria, Ricardo Buryaile, que consideró que parte del conflicto económico que atraviesa SanCor está generado por los dirigentes gremiales. Sin vueltas, en declaraciones recogidas por la agencia DyN, condicionó el otorgamiento del crédito del Gobierno de $ 450 millones a que "se baje un aporte que hace el sector empresario a los sindicatos".En medio de las protestas de los trabajadores por la falta de pago de sus salarios, el funcionario sostuvo que el Gobierno aprobó el crédito "para descomprimir el problema", pero advirtió que antes de girarle el dinero a la compañía necesitan "saber cómo hacemos para que la empresa sobreviva" porque "no se trata de ponerle un respirador".Al respecto, remarcó que "no estamos pidiendo que echen gente, ni que bajen salario" sino que "se baje un aporte que hace el sector empresario, que está en condiciones dificilísimas, que va al sindicato"."Poner recursos en una empresa, sabiendo que no estamos resolviendo las cuestiones de fondo de la industria, nos estaría llevando a cometer los mismos errores del pasado", sostuvo Buryaile. El pedido del Gobierno "está mucho más relacionado con la racionalidad que con preservar lo que tienen algunos sindicatos, que son los privilegios" e insistió en que tienen "aprobado el crédito", pero quieren otorgarlo "de forma responsable".El funcionario dijo que en el sector lácteo "aparte de las contribuciones patronales, hay que poner $ 3.300 por trabajador al sindicato", por lo que insistió en que "lo que nosotros decimos es: bajen estos costos laborales porque lo que le está pasando a SanCor le puede pasar a cualquier otra empresa". "No hay ningún sindicato en la Argentina que tenga esa magnitud de cifra" como la que recibe la Asociación de Trabajadores de la Industria Láctea (ATILRA). Y colgó el teléfono rojo de esta “guerra fría”.LA URGENCIA SUNCHALENSEMientras se esperaban gestos de uno y otro lado el gobernador Lifschitz, por ahora sin papel protagónico en el tuerto como la mayoría de las instituciones intermedias, convocó a una reunión urgente que no arrojó más resultados que pedidos de entendimiento. Una especie de presión pública para los dos bandos, Nación y Atilra, que a la luz de las cosas que se están jugando no les hace ni cosquillas.El que participó del encuentro fue Gonzalo Toselli, el intendente de Sunchales, acaso la ciudad más aterrada por SanCor. El titular del ejecutivo graficó el “significado de la Cooperativa, no sólo como una de las principales fuentes de trabajo de la ciudad y motor del crecimiento y desarrollo productivo y económico, sino, como esencia de la identidad y de los valores que guían a la Capital Nacional delCooperativismo”.Y en este popurrí de declaraciones también habló SanCor, en este caso a través de un parte de prensa firmado por su presidente Gustavo Ferrero. El titular se refirió a los esfuerzos por llevar a cabo el proceso de reestructuración y, obviamente, llamó a la reflexión a las entidades que representan a la industria lechera, a los trabajadores y al Gobierno Nacional, sin otro objetivo seguramente que el desembolso del dinero de este último.En la comunicación Ferrero indicó que “SanCor no puede resolver este punto por sí solo, por lo que rogamos a las partes involucradas que reflexionen y puedan llegar a una pronta solución". "Aspiramos a que esta situación se resuelva rápidamente, ya que se está afectando gravemente la actividad productiva y comercial", afirmó."Somos una cooperativa que tiene 78 años de trayectoria en el país e integramos una cadena de valor que comprende a: 1.000 productores asociados, 4.000 empleados, 1.500 proveedores de insumos, bienes y servicios; 12 plantas industriales, 18 sucursales de venta, 300 transportistas, 200 distribuidores exclusivos y más de 80.000 comercios minoristas, que proveen desarrollo económico y social a numerosas poblaciones del país", recordó Ferrero.