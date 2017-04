La Carpa Negra santafesina sostiene el pedido de justicia

Ayer se cumplieron 14 años del momento en que el Río Salado irrumpió en la vida y en la historia de los santafesinos. El cauce de agua invadió la rutina de más de 120 mil santafesinos, que como hormigas al ver desmoronado su nido, huyeron con lo puesto, desesperados en la búsqueda de un lugar seco. Los refugios no estaban preparados, nunca se había imaginado que podían ser útiles, nadie sabía qué hacer ni a dónde dirigirse. Durante las primeras horas, cualquier esquina seca pero cercana a la nueva orilla, fue el cobijo de familias enteras, de bultos improvisados al partir. La gente caminaba desorientada por las calles. Después se abrieron los centros de evacuados y algunas familias se refugiaron en casas que estaban deshabitadas.Aquel 29 de abril, un tercio de la ciudad quedó bajo agua, alcanzando en algunos barrios más de cinco metros de altura. Las obras de defensas se convirtieron en el peor escollo: el río permaneció dentro de la ciudad durante muchas semanas, encerrado entre paredes de tierra maciza, sin poder escapar, sin poder retornar a su cauce.A 14 años de aquella tragedia, y como se realiza como cada año en esta triste fecha que es sinónimo de dolor, la Carpa Negra se plantó firme en la Plaza 25 de Mayo de la capital santafesina, como un recordatorio de que la mayor tragedia vivida por los santafesinos aún permanece impune.En esta oportunidad Juan Arza y Claudia Albornoz hicieron declaraciones a medios capitalinos en los que expresaron la intención de la protesta. “Se cumplen 14 años sin justicia, con impunidad, así que acá seguimos firmes, luchando como cada año. Pasa el tiempo y la Corte Suprema de Justicia no nos dice nada”, sostuvo Arza.Además la comunidad se reunió ayer en la plaza y también según Claudia Albornoz hay preocupación por la impunidad. “Estamos muy preocupados por la impunidad, por el planteo de nulidad que hizo el ex intendente Marcelo Alvarez. Era una catástrofe evitable. No nos olvidamos de lo que Alvarez dijo aquel 29 de abril a las 7:50 de la mañana, cuando por radio anunció que Chalet, San Lorenzo, Centenario y Villa Centenario no iban a tener ningún tipo de problemas porque la casa bomba número 1 estaba funcionando a la perfección. Mucha gente le creyó, se confió, se quedó en sus casa y murió ahogada“, recordó la entrevistada.