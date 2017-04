Nueva caída de Jaguares

BUENOS AIRES, 30 (NA) - En un partido en el que cometió muchos más errores de los deseados, Jaguares, la franquicia argentina en el Súper Rugby, cayó ayer ante Sharks de Sudáfrica por 33 a 25, en un partido correspondiente a la décima fecha del certamen. El equipo argentino perdió su primer encuentro de la temporada como local, y sumó su cuarta derrota consecutiva, mientras que la semana próxima será local frente a Sunwolves de Japón.

El conjunto africano se quedó con una victoria que seguramente vino a buscar, pero que le fue facilitada por el mal funcionamiento que mostró Jaguares.



JAGUARES 25 - SHARKS 33

Estadio: "José Amalfitani". Arbitro: Aco Peyper (Sudáfrica).

Jaguares: 1. Lucas Noguera Paz, 2. Agustín Creevy, 3. Ramiro Herrera, 4. Guido Petti, 5. Marcos Kremer, 6. Pablo Matera, 7. Rodrigo Báez, 8. Leonardo Senatore, 9. Felipe Ezcurra, 10. Nicolás Sánchez, 11. Bautista Ezcurra, 12. Jerónimo De la Fuente, 13. Matías Orlando, 14. Ramiro Moyano, 15. Joaquín Tuculet. DT: Raúl Pérez.

Sharks: 1. Thomas du Toit, 2. Chiliboy Ralepelle, 3. Lourens Adriaanse, 4. Ruan Botha, 5. Stephan Lewies, 6. Philip van der Walt (C), 7. Jean-Luc du Preez, 8. Daniel du Preez, 9. Michael Claassens, 10. Curwin Bosch, 11. Lwazi Mvovo, 12. Jeremy Ward, 13. Lukhanyo Am, 14. Odwa Ndungane, 15. Rhyno Smith. DT: Robert du Preez.

Tantos en el primer tiempo: 1m try Van del Walt (S), convertido por Bosch (S), 10m penal Sánchez (J), 18m penal Bosch (S), 22m penal Sánchez (J), 24m penal Bosch (S), 26m try Tuculet (J), convertido por Sánchez (J), 33m try Matías Orlando (J), convertido por Sánchez (J), 36m try Etienne Oosthuizen (S), convertido por Bosch (S).

Tantos en el segundo tiempo: 11m try Du Toit (S), convertido por Bosch (S), penal Bosch (S), 21m try Bautista Ezcurra (J), 40m penal Bosch (S). Cambios en el primer tiempo: 22m Etienne Oosthuizen por Stephan Lewies (S), 30m Matías Moroni por Moyano (J).

Cambios en el segundo tiempo: al inicio Coenraad Oosthuizen por Lourens Adriaanse, 9m Franco Marais por Chiliboy Ralepelle (S) y Gonzalo Bertranou por Felipe Ezcurra (J), 11m Santiago García Botta por Lucas Noguera Paz (J), 15m Juan Martín Hernández por Sánchez (J), 21m Macome por Senatore (J) y Jacobus Renach por Claassens (S), 25m Enrique Piereto por Orlando (J), 27m Johan Deysel por Ward (S), 36m Benhard Janse van Resburg por Lukhanyo Am (S) y Ignacio Larrague por Kremer (J).