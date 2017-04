Quiere seguir en carrera

Este domingo desde las 16, Libertad de Sunchales recibirá a Sol de América de Formosa con el objetivo de seguir con vida en el Federal A. Tanto el Cañonero como los formoseños están obligados a ganar, por lo que se espera un partido abierto en el “Dr. Plácido Tita”, con el arbitraje de Guillermo González.

Este partido corresponde a la última fecha de la Fase Reválida y el equipo dirigido por Carlos Trullet busca meterse en la siguiente instancia. Con Libertad ya afianzado a la categoría, todas las miradas apuntan a lograr la reclasificación. Para eso los Cañoneros deben ganar y esperar que Guaraní no lo haga en su visita a Pronunciamiento. En caso contrario, se terminará la temporada del Federal A para los sunchalenses.

Por su parte, Sol de América también está obligado a ganar pero para mantener la categoría. Necesita sumar de a tres sí o sí y que el Depro caiga como local, situación en la cual el equipo de Orcellet sea el que descienda al próximo Federal B.

Otros partidos: Depro vs Guaraní (domingo 16 hs); Sportivo Belgrano vs Gimnasia CdU (domingo 17 hs).

Tabla de reclasificación: Sp. Belgrano 16, Guaraní 14, Libertad 13, Sol de América (eliminado) y Depro (eliminado) 9 y Gimnasia (eliminado) 8.

Tabla de descenso: Sp. Belgrano (salvado) 35, Libertad (salvado) 31, Gimnasia 30 (salvado), Guaraní (salvado) 28, Depro 27 y Sol de América 24.