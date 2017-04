CRAR tuvo un buen inicio

(Darío Gutiérrez, Redacción LA OPINION). - El Círculo Rafaelino de Rugby derrotó este sábado a Los Caranchos de Rosario por 26 a 9 por la primera fecha del Nivel B del Torneo Regional del Litoral. El equipo rafaelino fue de menor a mayor en su producción y terminó redondeando una aceptable presentación en su objetivo de regresar al nivel superior del certamen. Los puntos fueron generados por un try penal, un try de Nicolás Gutiérrez, cuatro penales y una conversión de Pablo Villar.

En el primer tiempo, que finalizó 10 a 3 en favor del dueño de casa, CRAR mostró sus credenciales de equipo protagonista rápidamente forzando el try penal con sus forwards. De allí en más siguió asumiendo la iniciativa, aunque le faltó precisión en algunas ocasiones propicias para aumentar la diferencia cerca del ingoal rosarino. Por eso solo pudo aumentar con un penal del apertura Pablo Villar.

En el segundo tiempo, la visita aprovechó las oportunidades que le dio CRAR cometiendo un par de penales consecutivos para ponerse a un punto (10-9). Pero a partir de ese momento reaccionó el Verde, con la puntería de Pablo Villar en sus envíos a los palos, y después con un buen try de Nicolás Gutiérrez que prácticamente sentenció el partido.

El equipo rafaelino formó con Nicolás Gutiérrez, Martín Zegaib (Guillermo Zbrun) y Matías Rocchi (Daniel Espindola); Juan M. Imvinkelried, Franco Davicino (Jonathan Viotti); Gastón Epelbaum (Ignacio Minetti), Juan Pablo Imvinkelried (Lucas Bertholt), Mariano Ferrero (cap.); Maximiliano Bertholt y Pablo Villar; Franco Rosso, Ignacio. Pfaffen, José Williner, Guillermo Brown (Nahuel Robledo); Nicolás Imvinkelried. Entrenadores: Leonardo Crosetti y Cristian Martino.

Cabe mencionar que en Reserva se impuso CRAR por 38 a 20, mientras que en pre-reserva prevaleció la visita por 19 a 15.



TODA LA FECHA

Segunda división: CRAR 26 – Los Caranchos 9; Los Pampas de Rufino 17 – Logaritmo 10; Cha Roga 7 – La Salle 22.

Próxima fecha: (2°, 6/5): Logaritmo vs CRAR, Los Caranchos vs Cha Roga y La Salle vs Los Pampas.

Primera división: Zona A: GER 27 – Tilcara 11; Provincial 14 – Jockey 51; Universitario de Santa Fe 28 – Duendes 41.

Zona B: Estudiantes 34 – Universitario de Rosario 12; Rowing 23 – Old Resian 13; Santa Fe RC 3 – CRAI 18.