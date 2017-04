BUENOS AIRES, 30 (NA). - Joaquín Berro Madero, economista del instituto IERAL de la Fundación Mediterránea consignó que repuntan los préstamos al sector privado en pesos, de 1,7% en marzo a 2,3% en abril. "El incremento está principalmente motorizado por aquellas líneas en pesos pactadas con garantía real (Hipotecarios y Prendarios): 3,6%, como por aquellas vinculadas el consumo (Personales y con Tarjeta): 2,8%", sostuvo en un informe de coyuntura.

Destacó que "a su vez, las líneas comerciales (Adelantos en Cuenta Corriente, Documentos a sola firma, Documentos comprados y descontados, entre otros) pasan de caer 1,5% en marzo a subir 1,1% este mes". "El financiamiento bancario en dólares pasó de una variación mensual de 3,8% en marzo a 7,1% en abril", sostuvo.

En tanto, el especialista de la Fundación, Juan Francisco Campodónico, consideró que "la balanza comercial entró en terreno negativo, pero se recuperan las exportaciones industriales y suben fuerte las compras al exterior de insumos y máquinas". Explicó que "en el primer trimestre de 2017, sin computar combustibles, el valor en dólares de las exportaciones aumentó 0,6% interanual, mientras que las importaciones subieron 8,2%, siendo la primera vez que el sector externo muestra señales claras de mejoras en el nivel de actividad, por mayores compras de insumos y bienes de capital importados y aumento de exportaciones industriales".

"Los datos hasta marzo permiten extrapolar un déficit comercial de US$ 3,2 mil millones. Si bien el saldo cambió de signo, esta composición de fuertes importaciones incluye el repunte en marzo de los Bienes Intermedios (15,8%) y Bienes de Capital (34,6%)", dijo.

En tanto, señaló que "el saldo de la balanza energética sigue siendo deficitario (US$ 359 millones en el primer trimestre), pero en el acumulado de los últimos doce meses el rojo se redujo a US$ 2,8 mil millones, desde US$ 4,5 mil millones en igual periodo del año anterior".



CONSTRUCCION

Por su parte, las economistas Vanessa Toselli y Lucía Iglesias, al brindar el dato regional de la semana, consideraron que "luego de un 2016 negativo, el empleo en la construcción pasa a terreno positivo, pero con marcadas diferencias entre regiones". Según sus datos, el primer bimestre de 2017 muestra un pequeño avance, en promedio, de 0,4 % interanual, que incluye regiones que permanecen en terreno negativo, caso de Cuyo (- 1,5 %) y Patagonia (- 4,7 %). Otras de crecimiento moderado, como la Pampeana ( 1,1 %) y el NEA y el NOA que parecen despegar, con una mejora de 4,5 % interanual.

"Desagregando por provincias, el ranking de variaciones positivas es liderado por Jujuy (36,6 % interanual), seguida por La Rioja (31,1 %), Catamarca (24,6 %), Chaco (20,9 %) y Santa Fe (10,2 %)", manifestaron.

Entre las provincias que permanecen en terreno negativo se tiene a Santa Cruz (- 21,9 %), Formosa (- 17,7 %), San Luis (- 10,3 %), Corrientes (- 9,2 %) y San Juan (- 6,9 %). MAF/NT/AMR