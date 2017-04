Píldoras Políticas

Durante su paso por la ciudad estadounidense de Houston, el presidente Mauricio Macri realizó una recorrida por la planta de la firma Dow Chemical Company junto a algunos de los integrantes de la comitiva oficial. En las fotos difundidas por el Gobierno se puede observar cómo el mandatario escucha las explicaciones que le da un integrante de la cúpula de la empresa, pero algo se roba la atención al mirar la imagen.Se trata del rostro del ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, quien por algún extraño motivo decidió no quitarse los lentes de sol aun cuando estaba a bordo de una combi junto al resto de la comitiva oficial. "Es Kevin Costner en ´El Guardaespaldas´", fue uno de los comentarios que corrieron en la Casa Rosada para reírse un poco de la imagen del titular de la cartera energética.La pelea con el Grupo Clarín nació en la gestión de Néstor Kirchner y, a pesar de que ya concluyó su mandato al frente de la Casa Rosada, la expresidenta Cristina Kirchner continúa adjudicándole responsabilidades al conglomerado mediático respecto de su situación judicial.Para algunos es exagerada, para otros dice la verdad. Ese segundo grupo se alzó con una victoria el pasado fin desemana gracias a un error de tipeo del canal de noticias TN sobre el clásico español entre Barcelona y Real Madrid.Luego del gol agónico del delantero Lionel Messi, que generó la bronca del portugués Cristiano Ronaldo, la señal de cable abordó el tema y el zócalo televisivo decía: "El enojo de Cristina tras el gol de Messi".Con una cuota de humor, la exjefa de Estado subió una imagen del televisor a su cuenta de Facebook y bromeó: "Historia de una obsesión. ¿No será Cristiano... Ronaldo?".El comienzo de la exposición en el Senado del jefe de Gabinete, Marcos Peña, tuvo una complicación técnica. El funcionario tuvo que esperar algunos minutos para que solucionaran un problema de audio, dado que no se lo escuchaba.El presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, que encabezaba la sesión en ese momento, trató de aliviar la espera del jefe de Gabinete con una de sus ocurrencias: "Va a tener que hacer una reasignación de presupuesto para micrófonos, ministro".En la última sesión de la Cámara de Diputados la rionegrina María Emilia Soria realizó una comparación muy curiosa, luego de criticar el intento del oficialismo de discutir en el recinto la situación de Venezuela. La diputada del Frente para la Victoria, muy crítica de Cambiemos, hizo una lista de problemas locales: "Emergencia hídrica, aumenta el desempleo, suben los precios, se terminan de destruir las economías regionales".Hasta ahí, nadie advirtió nada extraño. Lo que sorprendió a más de uno fue que concluyera que la Argentina tiene "problemas más graves que los de Venezuela". ¿Le parece?El jefe del interbloque de diputados de Cambiemos, Mario Negri, opinó que "el kirchnerismo deberá pasar mucho tiempo en el purgatorio" y dijo que "no han desaparecido los motivos por los que el radicalismo tomó esa decisión tan difícil que fue construir Cambiemos".El diputado de la UCR se expresó así en la casa radical de Paraná, adonde concurrió para abrir el ciclo académico 2017 del Rectorado UCR, junto al analista internacional Carlos Pérez Llana. "El kirchnerismo deberá pasar mucho tiempo en el purgatorio", consideró Negri, al tiempo que subrayó que el radicalismo "está bien y fuerte" dentro de Cambiemos.El exministro de Trabajo y legislador porteño del Frente para la Victoria Carlos Tomada consideró que la expresidenta Cristina Kirchner "debería presentarse" en las elecciones legislativas y que "la responsabilidad del peronismo es trabajar por la unidad". Tomada analizó la situación del peronismo y evaluó que "hay una disputa del Frente para la Victoria producto de la derrota y es lógico que ocurra", al tiempo que sostuvo que "habrá que ver si el proceso electoral salda esa distancia o la agrava".