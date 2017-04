Unión clasificó y buscará el ascenso a la B Nacional

No se le podía escapar. A Unión le alcanzaba con el empate, pero en la última fecha de la segunda fase del Federal A, en la Zona B, le ganó por 3 a 1 al ya eliminado Cipolletti de Río Negro para sacar pasaje al Pentagonal final, que determinará el primer ascenso a la B Nacional.

Luego de no tener un buen primer tiempo, la contundencia fue el aliado del equipo de Adrián Tosetto ya que un ratito antes de irse al descanso encontró la apertura a través de Matías Rojo.

Como para no dar tiempo a la recuperación del rival, en el arranque del complemento, Arriola marcó el segundo luego de una buena acción personal de Rojo. La visita aprovechó un quedo del equipo sunchalense para descontar a través de Carrasco, que de todos modos no ponía en serio peligro al Bicho Verde.

En un trámite que se hizo de ida y vuelta en el tramo decisivo del juego, el arquero González mostró buenas respuestas para evitar la paridad y cuando se terminaba el compromiso apareció Diego López para ponerle la frutilla al postre con el tercer tanto.



UNION 3 - CIPOLLETTI 1

Estadio: Unión de Sunchales.

Arbitro: Federico Guaymas Tornero (Salta).

Unión: Gonzalo González; Leonardo Moino (51' Sebastián Mandrile), Miguel Yuste, Hugo Bergese (80' Gabriel Ruiz) y Maximiliano Sola; Matías Rojo (68' Cristian Acosta), Emanuel Romero, Pablo Gaitán y Carlos Arriola; Diego López y Daniel Salvatierra DT. Adrián Tosetto.

Cipolletti: Matías Alassia; Matías Carrera, Nelson Seguel, Marcos Lamolla y Gastón Pinto (78' Juan P. Pereyra); Maximiliano Carrasco, Lucas Mellado, Fabio Giménez y Facundo Avila (59' Gustavo Del Petre); Lucas Farías y Germán Weiner DT. Henry Homann.

Primer tiempo: a los 44' gol de Matías Rojo (U).

Segundo tiempo: a los 2' gol de Carlos Arriola (U), 16' gol de Lucas Farías (C) y 47' gol de Diego López (U).