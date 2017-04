Murió Martínez Raymonda

El ex diputado nacional y director de la Entidad Binacional Yaciretá, Rafael Martínez Raymonda murió ayer a los 84 años, según confirmaron sus allegados de quien fuera dirigente del Partido Demócrata Progresista (PDP).El deceso de Martínez Raymonda se produjo ayer a la madrugada en Rosario, donde serán velados sus restos, que hoy recibirán sepultura en la localidad santafesina de Funes.La trayectoria política del ex legislador nacional comenzó en 1963, cuando ocupó una banca en la Cámara de Diputados de la Nación, y diez años más tarde fue candidato a vicepresidente por la Alianza Popular Federalista que encabezaba Francisco Manrique.Durante la dictadura cívico militar se desempeñó como embajador en Italia y, con las elecciones de 1983 que marcaron el retorno de la democracia, se presentó como candidato a presidente por una alianza que formaron el Partido Demócrata Progresista y el Socialismo Democrático.Dos años después, se postuló como diputado nacional por la Capital Federal, pero no resultó electo, algo que logró en 1989, al ser ungido para el mismo cargo por la Alianza de Centro.Al cumplir su mandato como representante en la Cámara Baja intentó ser reelegido, pero no tuvo éxito y en 1999 el presidente Fernando de la Rúa lo designó como titular de Yacyretá. En junio de 2007, volvió a la Cámara Baja, en reemplazo de la diputada demócrata progresista Beatriz Nofal, y en diciembre de ese año concluyó su mandato.