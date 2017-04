Macri prepara anuncios sobre subsidios al empleo

BUENOS AIRES, 30 (NA). - El presidente, Mauricio Macri, asistirá mañana al acto por el Día del Trabajador que realizará el gremio de los peones rurales y el partido FE, liderados por Gerónimo "Momo" Venegas, en el microestadio del club Ferro Carril Oeste de esta ciudad. En el discurso que tiene previsto brindar desde las 19 ante unas seis mil personas, el jefe de Estado anunciará el "Sistema de Empalme", una iniciativa que permitirá "pasar del asistencialismo al empleo". En este sentido, desde el Gobierno explicaron que con este proyecto se busca que las empresas tomen a beneficiarios de planes sociales y que esa asignación pase a formar parte del sueldo disminuyendo la carga del privado que los toma.Asimismo, no se descarta que Macri anuncie un alivio en las cargas sociales y tributarias que paga el empleador por sus trabajadores, un antiguo reclamo de las federaciones de todos los rubros pues insisten en que es difícil crear empleo cuando los costos laborales son muy elevados. El ministro de Trabajo, Jorge Triaca, acompañará a Macri y luego, ya confirmó, se quedará a comer empanadas con el "Momo".MOYANO: "NADIE SE VAA QUEDAR CALLADO"El exsecretario general de la CGT Hugo Moyano resaltó ayer que la central obrera "no es enemiga" del Gobierno pero subrayó que los sindicatos están "preparados para enfrentar cualquier avance sobre los derechos del trabajador" y advirtió que "ahí nadie se va a quedar callado". "No somos enemigos. No queremos que nos tengan bronca, ni miedo, queremos que nos tengan respeto a los trabajadores. Esto es lo que a veces mucho no lo entienden", sostuvo el líder del Sindicato de Choferes de Camiones.En diálogo con Radio Mitre, el referente gremial se quejó de las acusaciones del mandatario y de diferentes funcionarios nacionales a los dirigentes sindicales por problemas de productividad e indicó que "lo más fácil es echarle la culpa a los gremios, a los dirigentes". "Los funcionarios salen a criticar, demonizar, querer destruir a los dirigentes en particular, al movimiento obrero en general, para avanzar sobre los derechos de los trabajadores. En la década del 90 pasó esto. Estamos acostumbrados, pero además estamos preparados para enfrentar cualquier avance sobre los derechos del trabajador", remarcó Moyano.Y agregó: "No vamos a aceptar que el ataque sea siempre contra el movimiento obrero. Históricamente, el movimiento obrero organizado acompañó a los gobiernos. Pero, después, si quieren insistir y responsabilizar a los trabajadores de lo que ellos tienen que resolver, ahí nadie se va a quedar callado". En ese sentido, el exlíder de la CGT lamentó que "el trabajador no está bien" y señaló que "los gremios están dándose cuenta de que quieren avanzar sobre los derechos de los trabajadores, con la merma del poder adquisitivo del salario por la inflación, por ponerle un tope a las discusiones paritarias"."Hasta ahora no ha habido resultados favorables. Esto lo vivimos todos. No ha sido lo que ellos prometieron al principio. El movimiento obrero siempre está dispuesto a ayudar a los gobiernos. Pero si quieren responsabilizar a otros sectores, no nos podemos quedar callados", insistió.Finalmente, el camionero se refirió a los distintos actos que se llevarán a cabo este lunes con motivo del Día del Trabajador, entre los que se cuenta uno que encabezará el presidente Mauricio Macri en el Microestadio de Ferro con las 62 Organizaciones Peronistas que conduce Gerónimo Venegas. "El grupo de la CGT hace el acto en Obras Sanitarias y, por supuesto, ahí va a estar la mayoría de los gremios", concluyó.