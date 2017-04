Fiesta mundial del jazz género mal visto en el pasado

LA HABANA, 30 (AFP-NA). - Cuba será por una noche la capital mundial del jazz. Estrellas como Chucho Valdés, Herbie Hancock y Quincy Jones tocarán el domingo en un gran concierto para celebrar este género de origen estadounidense que alguna vez no fue bien visto por el gobierno de la isla.Varios de los mejores jazzistas del mundo se juntarán en el Gran Teatro Alicia Alonso de La Habana, para festejar el Día Internacional del Jazz, un certamen organizado por la Unesco y que han acogido ciudades como París, Nueva York, Estambul y Osaka."Hoy todo es color de rosa, pero en esa época no era tan fácil el jazz aquí en Cuba. Había mucha confusión con esta música. Había una gran confusión con el jazz y no se veía bien en ese momento", dijo Valdés en una conferencia de prensa ayer,sábado.El gran pianista cubano, de 76 años, evocó en esos términos los primeros años de la Revolución Cubana que triunfó en 1959, cuando la música anglosajona, incluido el rock, fue prácticamente proscrita por alentar la desviación ideológica.Entonces Cuba y Estados Unidos estaban enfrentados por la Guerra Fría, una disputa que recién comenzó a extinguirse con el restablecimiento de relaciones diplomáticas en 2015.Valdés recordó que solo fue hasta finales de los sesenta cuando surgió el grupo Irakere (Vegetación) -del que formó parte- y se "rompió con aquellos errores" y "se abrieron las puertas del jazz definitivamente".Ahora "estamos viviendo un momento muy feliz de ver cómo se ha desarrollado el jazz a través del tiempo, y nada menos que tener un evento como este en Cuba", señaló el reconocido pianista.Valdés tocará en compañía de las leyendas estadounidensesHerbie Hancock y Quincy Jones, además de otras figuras del género como el trompetista japonés Takuya Kuroda y el guitarrista francés Marc Antoine, entre otros."Hay mucho que tenemos en común los afroamericanos y los cubanos, sobre todo por la raíz africana que compartimos. Es maravilloso que el jazz se haya desarrollado en ambos países de manera paralela y que se haya esparcido también a lo largo delmundo", señaló Hancock, de 77 años.La directora de la Organización de la ONU para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), la búlgara Irina Bokova, destacó la elección de La Habana como sede del Día Internacional del Jazz."Para nosotros el jazz no solamente es una música hermosa, para nosotros el jazz es un diálogo intercultural, es también un mensaje para la dignidad humana, para los derechos humanos", comentó Bokova en la misma conferencia de prensa.El concierto del domingo será transmitido en vivo por la televisión cubana, y también podrá ser seguido por pantallas gigantes instaladas a las afueras del teatro, según la prensa oficial cubana.