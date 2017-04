En Bahía solo sirve la victoria

Olimpo y Atlético Rafaela se enfrentarán este domingo en Bahía Blanca en el marco de la vigésimo segunda fecha del Torneo de Primera en un partido en el cual ambos buscará una victoria ya que para los dos es vital ganar para engrosar el promedio. El encuentro se disputará a las 19.30 en el estadio Roberto Carminatti, contará con el arbitraje de Ariel Penel, irá televisado por la señal de cable DeporTV y al mismo el equipo bahiense arriba tras vencer a Patronato en Paraná 4 a 3 en un partidazo, pero aún está muy cerca de la zona de descenso. Por su parte, el elenco rafaelino tiene el peor promedio de puntos y en la recta final del certamen necesita ganar varios partidos consecutivos para soñar con la permanencia. Y el de hoy es clave para las aspiraciones, porque enfrenta a un rival directo, en donde solo la victoria le sirve para achicar diferencias y recuperar la senda victoriosa pensando en el futuro. La Crema, de buenos rendimientos en los últimos partidos pese a que no alcanza para ganar, hace 5 fechas que no conoce la victoria, acumulando una derrota y cuatro empates. Viene de igualar como local ante Boca y es el más comprometido en la tabla del descenso. Y para recuperar la senda del triunfo, Juan Manuel Llop realizará dos modificaciones con respecto al equipo que puso desde el comienzo para enfrentar al puntero. Como Kevin Itabel llegó a las cinco amarillas y debe cumplir una fecha de suspensión, su lugar será ocupado por Fernando Luna. Además, el delantero tucumano Leandro Díaz, ausente en la última jornada por llegar al límite de amonestaciones, volverá para ocupar el lugar de Mauro Albertengo.



EL LOCAL

El entrenador Mario Sciacqua aún no dio a conocer el equipo titular de Olimpo, pero no podrá contar con David Vega y Matías Mayer, quienes sufrieron sendos desgarros, pero sí tendrá disponible a Carlos Rodríguez. El defensor cumplió con una fecha de suspensión y volvería a la zaga en lugar de Nicolás Herranz mientras que Cristian Villanueva también está en condiciones de volver y lo haría en reemplazo del ex Atlético Joel Sacks o de Nicolás Pantaleone.



LA RESERVA, TEMPRANO

Este domingo, desde las 10, se verán las caras las Reservas de Olimpo y Atlético. El conjunto de Lito Bottaniz hace 7 fechas que no gana -la última vez fue en diciembre pasado ante Patronato-, viene de igualar ante su similar de Boca y está en los últimos lugares de la tabla. En tanto, Olimpo se encuentra en la 16ª posición y en su última presentación le ganó a Patronato 2 a 1 en Paraná.