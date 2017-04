Boca, con Gago, va por la victoria ante Arsenal

Con el regreso de Fernando Gago, el líder Boca buscará reencontrarse con el triunfo, cuando enfrente este domingo a un golpeado Arsenal, en la Bombonera, en la continuidad de la 22ª fecha del torneo de Primera División. El encuentro se disputará desde las 19.10 en el estadio Alberto J. Armando, con el arbitraje de Darío Herrera y la televisación de El Trece. El conjunto de La Ribera se mantiene en los más alto de la tabla de posiciones con 45 puntos, al igual que Newell’s, que lo alcanzó tras la victoria de ayer ante Huracán, pero llega de dos empates al hilo -Patronato y Atlético Rafaela- que sembraron algunas dudas de cara al desenlace de la pelea por el título. La buena noticia para los "xeneizes" es la recuperación de su capitán, Gago, quien dejó atrás un desgarro en el recto anterior de la pierna derecha y volverá a la mitad de la cancha en lugar del suspendido Pablo Pérez. De esta manera, Gago se desempeñará como volante central, el colombiano Wilmar Barrios se correrá unos metros a la derecha y el uruguayo Rodrigo Bentancur jugará por la izquierda. La otra modificación que prepara el "Mellizo" Barros Schelotto pasa por la parte ofensiva, ya que Fernando Zuqui no conformó en la igualdad ante la "Crema" (0-0) y sería reemplazado por Nazareno Solís, un futbolista con más características de ataque que el ex Godoy Cruz. En tanto, el elenco del Viaducto, que viene de caer ante Independiente, vive un presente preocupante, está último con solo 11 unidades, perdió seis de los últimos siete partidos y además se encuentra en zona de descenso.



CLASICO CUYANO

En tanto, Godoy Cruz será local este domingo de San Martín de San Juan, donde el elenco mendocino buscará volver a ganar ante un elenco que pretenderá llevarse un triunfo de visitante. El encuentro se llevará a cabo en el estadio "Malvinas Argentinas" a partir de las 16:00, tendrá el arbitraje de Andrés Merlos y contará con la transmisión de Canal 9. Godoy Cruz tiene 26 puntos en la tabla de posiciones, viene de lograr una importante victoria ante Sport Boys Warnes de Bolivia por 3 a 1 por la Copa Libertadores y de caer ante Talleres en el campeonato local. El Santo sanjuanino de Néstor Gorosito viene de ganarle a Belgrano por 2 a 1 y cuenta con 21 puntos en la tabla.



EN ROSARIO

Rosario Central buscará hoy seguir por la buena senda cuando reciba a un necesitado Aldosivi. El encuentro se jugará a partir de las 17 en el estadio Gigante de Arroyito, será controlado por el árbitro Patricio Loustau, irá televisado por la TV Pública y al mismo el elenco rosarino llega con una racha positiva de seis partidos con dos empates y cuatro victorias. El Canalla viene de vencer como local a Gimnasia y Esgrima La Plata, mientras que el Tiburón acumula cuatro derrotas consecutivas, la última frente a Newell’s como local.



SE COMPLETA EL MARTES

A raíz del feriado del 1 de mayo, este lunes no habrá actividad, con lo cual la 22ª jornada de Primera División se completará el martes 2 con 2 encuentros. Desde las 16:30, Belgrano recibirá a Defensa y Justicia, mientras que a partir de las 21, Lanús será local de Vélez. Fue postergado el partido entre Atlético Tucumán y River.