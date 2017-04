Barcelona y el Real siguen en la lucha

El Barcelona se impuso este sábado en campo del Espanyol (9º) por 3-0 en el derbi de la capital catalana, en la 35ª jornada de la liga española, con un doblete de Luis Suárez, y se mantiene líder, empatado a puntos con el Real Madrid, que ganó con apuros por 2-1 al Valencia (12º). El Real Madrid tiene un goal average adverso con el Barcelona, que ganó hace una semana en el Bernabéu (3-2), tras haber empatado en el Camp Nou (1-1), lo que le sirve al equipo azulgrana para ser líder, cuando ambos tienen 81 unidades, pero el equipo blanco tiene un partido menos, que debe jugar en campo del Celta. Los goles del uruguayo Luis Suárez (50 y 87), que acabó con su sequía después de cinco partidos sin marcar, y del croata Ivan Rakitic (77), tras una asistencia de Leo Messi, dieron la victoria al equipo barcelonista. Antes de la victoria azulgrana, un gol del brasileño Marcelo en el minuto 86 permitió al Real Madrid ganar al Valencia por 2-1, con lo que mantiene vivas sus esperanzas de cara al título en su pugna con el Barcelona. El Real Madrid se adelantó con un gol de Cristiano Ronaldo en el minuto 27, tras rematar de cabeza un centro desde la derecha de Dani Carvajal, pero el exmadridista Dani Parejo puso un jarro de agua fría a su equipo al empatar en el 82 con un magistral libre directo. Cuando parecía que el Real Madrid iba a dejar unos preciosos puntos en la lucha por el título, Álvaro Morata puso el balón en el área a Marcelo, que hizo un recorte y lanzó un disparo que se coló a la izquierda del portero Dani Alves (86). Cristiano Ronaldo pudo haber marcado un segundo tanto en su cuenta particular, pero falló un penalti en el minuto 57, tras una falta de Dani Parejo a Luka Modric dentro del área. Con el penalti parado por Diego Alves, el guardameta brasileño le ha detenido tres lanzamientos desde los once metros a Cristiano Ronaldo, de los cuatro que ha disparado. Alves, un especialista en parar penaltis, lleva seis detenidos esta temporada, lo que es un récord en la liga española. Por su parte, el Atlético Madrid consolidó su tercera plaza goleando en campo de Las Palmas (14º) por 5-0, con goles del francés Kevin Gameiro, que logró un doblete (2, 18), Saúl Ñíguez (17), el ghanés Thomas Partey (72) y Fernando Torres (90+1).



BAYER CAMPEON

El Bayern de Múnich se proclamó campeón de la Bundesliga por quinta temporada consecutiva y 27ª en su historia después de golear este sábado al Wolfburgo (6-0), en una temporada que no será redonda para los bávaros, que han vivido un abril negro. Tras el empate sin goles del Leipzig ante el Ingolstadt, al Bayern le bastaba el triunfo para lograr el título y lo logró fácilmente goleando al Wolfsburgo (14º), con tantos de David Alaba (19), Robert Lewandowski (36, 45), Arjen Robben (66), Thomas Müller (80) y Joshua Kimmich (85). Con estos resultados, el equipo bávaro suma 73 puntos y el Leipzig 63, una diferencia ya insalvable en las tres jornadas que restan del campeonato germano. Nunca antes en la historia de la Bundesliga, un equipo había ganado cinco campeonatos consecutivos. Este nuevo título, el décimo en las últimas 15 Bundesligas, demuestra una vez más el dominio arrollador del Bayern en el

fútbol germano.