Ingresan a robar en la casa de Neli Zárate

Siendo las 16 de la víspera, en momentos en que la madre de la fallecida docente Neli Zárate intentaba ingresar a la vivienda de su hija, asesinada hace un año en un caso de femicidio por el cual todavía no hay detenidos, se encontró con la desagradable sorpresa de ver forzada la puerta trasera que comunica con el patio. Cabe recordar que el inmueble se ubica en Av. Ernesto Salva al 1800, en barrio Martín Fierro.

De inmediato la mujer dio aviso a la Comisaría Nº 13 -por razones de jurisdicción-, cuyos efectivos llegaron rápidamente al lugar, dando aviso al Fiscal en turno, quien convocó además a la Policía de Investigaciones (PDI).

Según fuentes reservadas ligadas a la investigación que dialogaron con LA OPINION, en la casa no había elementos de valor. Sí se encuentra amueblada, pero solo eso, es decir que no había joyas o elementos valiosos de esa naturaleza.

Luego de una minuciosa requisa, se pudo constatar el faltante de una garrafa de gas que estaba en el interior de la cocina, y no más que eso.



ROBO Y SE

OLVIDO EL DNI

Siendo las 2 de la madrugada del jueves, dos jóvenes que se transportaban a pie y el otro en bicicleta, rompieron con un ladrillo la vidriera de un local comercial ubicado en la intersección de calles Estrada y Mosconi, donde luego de sustraer distintos elementos se dieron rápidamente a la fuga ya que se activó la alarma del local.

Los malvivientes alcanzaron a llevarse un equipo de audio, una plancha, un karaoke, una mochila y una valija, y dos electrodomésticos, por una suma que rondaría los $ 13.000.

Lo más cómico del caso es que en el lugar se encontró un DNI, que aparentemente sería de uno de los ladrones y que se le habría caído en el lugar, tratándose de José R. de 15 años de edad, publicó el sábado el portal Rafaela Noticias.



INGRESO A UNA

VIVIENDA

Personal de la Policía Comunitaria trasladó a sede de la Comisaría 13ª a un sujeto de 26 años.

El mismo fue sorprendido actuando de manera sospechosa, tras lo cual ingresó a un domicilio particular de calle Progreso, siendo desconocido el individuo para el propietario del lugar, por lo que resultó aprehendido.



TRES MOTOS

HALLADAS

En la víspera, Relaciones Policiales de la Unidad Regional V, informó sobre el hallazgo de tres motos que habrían sido robadas.

En el primer caso, efectivos de la Comisaría 13ª procedieron al hallazgo de un motovehículo que poseía pedido de secuestro por un ilícito ocurrido en el año 2016. El mismo se encontraba en poder de un menor de 16 años. Se trasladó al menor de edad a sede policial y se secuestró el birrodado. Tras trámites de rigor el menor fue restituido a sus progenitores

En otro hecho de similares características, efectivos de la Comisaria 6 Frontera hallaron una motocicleta marca Honda Wave escondida entre malezas. Tras averiguaciones se determinó que la misma poseía pedido de secuestro a requerimiento de la Unidad Judicial de San Francisco (Córdoba) por lo que fue trasladada a sede policial para continuar con las diligencias investigativas.

Por último, personal de Comisaria 11 Colonia Aldao, en virtud de estar realizando recorridas en prevención de ilícitos observó a un sujeto mayor de edad que se conducía en una motocicleta Guerrero, quien presentaba una actitud sospechosa, y al advertir la presencia policial se dio a la fuga en contramano para luego abandonar el birrodado. Se procedió al secuestro del motovehículo para ser trasladado a sede policial en averiguación de su real procedencia.