Agredieron a una presidenta comunal

Un hombre de 54 años cuyas iniciales son EAP y su hijo de 25 cuyas iniciales son LEA fueron detenidos por amenazar de muerte con un arma de fuego a la presidenta comunal de Loma Alta y al tesorero, Natalia Soledad Alderete y Luis Bernabé Yapur, respectivamente. El hecho ocurrió el jueves, minutos después del mediodía en la sede de la comuna, y ambos fueron aprehendidos alrededor de las 4 de la tarde.Loma Alta es una pequeña localidad ubicada en el departamento San Jerónimo. Está ubicada sobre la ruta provincial número 6, a 10 kilómetros al norte de Gálvez.El fiscal que investiga lo ocurrido es Estanislao Giavedoni, quien precisó que “primero amenazaron al tesorero y luego le apuntaron con un arma de fuego a la presidenta comunal en la zona abdominal y en la cabeza. Cuando apuntaron a la cabeza de la mujer, le sacaron el seguro al arma”.Giavedoni informó que se secuestró un arma de fuego y que los individuos iban a ser imputados ayer por la mañana en una audiencia imputativa.El funcionario del MPA adelantó que “si bien aún no están definidos los delitos que se les atribuirán, se estima que serán amenazas calificadas y coactivas y tenencia y portación de arma de fuego”.Posteriormente se esperaba la realización de una audiencia de medidas cautelares a los individuos donde podrían recibir prisión preventiva.En diálogo con LT10, Natalia Alderete, presidenta comunal de Loma Alta, expresó que: “en el día de ayer, aproximadamente a las 12:30, llegaron dos personas (padre e hijo), entraron a mi oficina a los empujones, cerraron la puerta, me tomaron del cuello y me apuntaron con un arma. El padre me dijo que me iba a matar si no lo dejaba de molestar. Yo conozco a los agresores porque son vecinos. Al parecer, estaban muy sacados por la intimación que les mandó la comuna, por una deuda”.Además, Natalia Alderete agregó que “en ese momento, pensé que estos tipos me iban a matar. Afortunadamente, se fueron, pero antes le pegaron y amenazaron al tesorero". Tras la denuncia, los agresores fueron detenidos y se les incautó un revólver calibre 32.