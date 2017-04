Newell’s es puntero y Colón se ilusiona

Con la efectividad como su principal aliado, Newell’s Old Boys de Rosario venció este sábado 1 a 0 a Huracán en el estadio Tomás Adolfo Ducó y alcanzó a Boca en la cima del torneo de Primera División. En un partido válido por la 22ª fecha, el único tanto lo convirtió Ignacio Scocco, a los 28 minutos del segundo tiempo, con un remate desde afuera del área. Sin llevárselo por delante, Huracán fue superior en el trámite y contó con algunas ocasiones para marcar, pero no tuvo la misma efectividad que el visitante, al que le bastó con concretar una de las dos chances claras que tuvo. Newell’s tuvo una mala actuación colectiva, careció de ideas para generar, aunque lo salvó la jerarquía de Scocco. Con una fórmula austera, la Lepra continúa de racha y se ilusiona con dar la vuelta olímpica.

En tanto, Colón extendió su racha ganadora y cosechó su séptimo triunfo en fila, tras golear 4 a 0 a Sarmiento, en el estadio Eva Perón de Junín. Diego Vera y Facundo Pereyra, a los 22 y 26 minutos del primer tiempo, e Ismael Blanco por duplicado, a los 38 y 43 del complemento, marcaron los goles del elenco santafesino. Con este resultado, el elenco "sabalero" igualó una marca de 1965, cuando militaba en la segunda división y ganó siete encuentros de manera consecutiva. En cuanto al presente, alcanzó los 42 puntos, tres menos que los punteros Boca y Newell´s, por lo que está en zona de clasificación a la Copa Libertadores y con la ilusión intacta de pelear por el título. Por su parte, Sarmiento no levanta cabeza, acumula siete partidos sin ganar, sigue en la parte baja de la tabla de posiciones, con 21 puntos, y permanece en zona de descenso. La parte negativa del paso de Colón por Junín fue nuevamente el parte médico, ya que Vera y Nicolás Leguizamón tuvieron que dejar la cancha por lesiones musculares, aunque todavía no se sabe la gravedad de la mismas.

Además, una conexión de experiencia entre Gonzalo Bergessio y el capitán Juan Mercier le dio el triunfo a San Lorenzo sobre Gimnasia y Esgrima de La Plata por 1 a 0 como visitante, para volver a creer en pelear el título y la clasificación a la Libertadores 2018. Mercier definió con suficiencia ante el achique del arquero Alexis Martín Arias a los 25 minutos del segundo tiempo, después que Bergessio le devolvió una pared con un taco magistral. Con la victoria, los dirigidos por el uruguayo Diego Aguirre coronaron una semana ideal, después de mantenerse con vida en la Copa Libertadores y volver a creer en el torneo de Primera, donde llegaron a 40 puntos, cinco menos que el líder Boca. Ante un colmado estadio "Juan Carmelo Zerillo", Gimnasia no pudo recuperarse después de la caída ante Rosario Central, que había terminado con ocho partidos sumando en forma consecutiva.

Ya en la noche, Temperley goleó por 3 a 0 a Racing como local y mantiene la ilusión de permanecer en la máxima categoría, mientras que el elenco de Avellaneda perdió la chance de quedar cerca de los líderes. El elenco "celeste" se puso en ventaja al minuto de juego por medio de Mauro Guevgeozian y a los 42 de la primera parte Leonardo Di Lorenzo aumentó la ventaja, mientras que a los 39 del segundo tiempo Guevgeozian selló el resultado. Tras obtener este importante triunfo, Temperley deberá esperar que Olimpo y Arsenal no ganen para poder salir de la zona de descenso, mientras que Racing se mantiene con 39 puntos y quedó a seis de la punta del campeonato.

Por otro lado, Banfield se impuso a Tigre por 1 a 0 al cabo de un aceptable encuentro disputado el estadio "José Dellagiovanna". Nicolás Bertolo, a los 43 minutos de la primera etapa, le dio el triunfo a la formación de Falcioni. Brian Sarmiento estrelló un penal en el travesaño a los 20 minutos del complemento. En el último partido de la jornada, Unión y Patronato igualaron 0 a 0 en Santa Fe. El Tatengue desperdició una buena chance de abrir el marcador, pero a los 12 minutos el arquero Sebastián Bértoli le contuvo un tiro penal al defensor Emanuel Britez.