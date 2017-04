Papa: "condiciones claras" para ayudar a Venezuela

ROMA, ITALIA, 30(AFP-NA). - El papa Francisco aseguró que la Santa Sede está dispuesta a intervenir frente a la grave crisis de Venezuela, pero "con condiciones claras", en declaraciones este sábado a bordo del avión papal que lo condujo a Roma desde Egipto. "Tiene que ser con condiciones, condiciones muy claras", advirtió el papa, interrogado sobre cómo podría ayudar la Santa Sede y él personalmente para frenar la ola de violencia en Venezuela, que ha dejado hasta ahora una treintena de muertos."Hubo intervención de la Santa Sede bajo pedido fuerte de cuatro presidentes que trabajaban como facilitadores. Y la cosa no resultó. Quedó ahí. No resultó porque las propuestas no eran aceptadas o se diluían. Eran un sí sí, pero no no", afirmó el papa.La diplomacia del Vaticano no ha reconocido una mediación en el conflicto entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición, sino que se considera como un "facilitador" del diálogo, según explicaron fuentes vaticanas.Durante la charla con los más de 70 periodistas que lo acompañaban en el avión, el pontífice argentino admitió que uno de los problemas para su acción pacificadora son las divisiones dentro de oposición venezolana. "Parte de la oposición no quiere esto", dijo. "Es curioso, la oposición está dividida y los conflictos se agudizan cada vez más", recalcó.INSTA A NEGOCIAR ACOREA DEL NORTEEl papa Francisco instó a Corea del Norte a "negociar" para resolver las tensiones que rodean sus programas nucleares, en declaraciones a bordo del avión papal que lo condujo este sábado a Roma desde Egipto. "Los he invitado y los voy a volver a invitar a negociar para encontrar una solución a través de la vía diplomática", afirmó el papa al ser interrogado sobre las posibilidades de una guerra nuclear.